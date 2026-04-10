Pamela López y Melissa Klug se unen en reto y se 'jalan de los pelos': "Amiga, tengo el corazón herido"

¡Nadie lo vio venir! Pamela López y Melissa Klug dejaron atrás sus diferencias por unos minutos y protagonizaron uno de los momentos más comentados de La Granja VIP. Todo ocurrió durante un reto musical de actuación que terminó con risas, aplausos y hasta un divertido 'jalón de pelos'.

Pamela López y Melissa Klug protagonizan reto musical de actuación

Pamela López y Melissa Klug protagonizaron uno de los momentos más comentados de "La Granja VIP". Las dos, que han tenido sus roces dentro del programa, se unieron en un reto de lipsync que terminó siendo puro show.

Todo comenzó cuando la producción decidió juntarlas para interpretar "Cosas del amor", un tema conocido por su drama. Desde ese momento, muchos pensaron que la cosa no iba a terminar bien. Pero pasó todo lo contrario.

Al inicio, ambas se mostraron algo incómodas. No era fácil compartir escenario con alguien con quien no tienes la mejor relación. Sin embargo, poco a poco fueron soltándose. Durante los ensayos, se les vio practicando juntas, coordinando movimientos y hasta riéndose. El cambio fue evidente.

Pamela tomó el papel de Vikki Carr y Melissa el de Ana Gabriel. Con pelucas, vestuario llamativo y actitud, lograron meterse en sus personajes. Ya en la presentación, sorprendieron a todos. Desde el inicio, lograron captar la atención con una interpretación llena de emoción y exageración, como pedía la canción.

"Amiga, tengo el corazón herido, El hombre que yo quiero se me va...", dijo Melissa. Y Pamela respondió con fuerza: "Amiga, mientras queda una esperanza. Tú tienes que luchar por ese amor".

La química en escena fue inesperada y eso hizo que el público dentro del reality conecte rápidamente con el número. Pero lo mejor llegó al final. En un giro inesperado, ambas cerraron su presentación con un jalón de pelucas, simulando una pelea en pleno escenario. La escena fue tan exagerada que todos entendieron que era parte del show.

Ellas mismas reaccionan y repiten actuación en vivo

Luego de su comentada presentación, Pamela López y Melissa Klug reaccionaron en vivo frente a sus compañeros en "La Granja VIP". Ambas fueron aplaudidas tras su actuación, que terminó robándose las risas de todos. El momento continuó cuando Ethel Pozo les pidió que contaran cómo se sintieron trabajando juntas en este reto.

Pamela fue la primera en responder y no dudó en mostrarse contenta con el resultado. Contó que al inicio todo era nuevo para ellas, ya que ni siquiera conocían bien el videoclip. Sin embargo, poco a poco fueron aportando ideas hasta lograr la puesta en escena.

"Fue muy divertido. Nunca había visto el videoclip, solo lo había escuchado... pero después pusimos ideas y salió esto. (¿Y te sentiste cómoda, Pamela?) Sí, claro que sí", comentó.

Pamela López dejó claro que se sintió cómoda durante toda la experiencia. Por su parte, Melissa Klug también destacó el resultado final, aunque entre risas reconoció que el toque especial lo puso su compañera.

"Me sentí bien... tenía que meterle Pamela su gracia y todo... pero se dio y salió bonito. Pienso que salió espectacular", expresó.

La química en escena terminó siendo una sorpresa para muchos. El ambiente siguió relajado cuando ambas dejaron en claro que no tienen problemas para trabajar juntas.

"Sí, no hay ningún problema", dijo Melissa, mientras que Pamela remató con seguridad: "Somos profesionales".

Estas palabras generaron comentarios positivos entre los presentes, quienes destacaron el cambio de actitud entre ambas. Incluso Mariella Zanetti no dudó en resaltarlo y lanzó una frase que llamó la atención.

"¿Quién diría que están peleadas? Parecen hermanas", acotó Mariella. El comentario provocó risas y dejó en evidencia lo inesperado del momento.

Finalmente, a pedido del público, ambas repitieron la parte final de su presentación. Entre risas, volvieron a quitarse las pelucas, generando otra ronda de aplausos. Pamela incluso levantó su peluca y recogió la de Melissa, cerrando así uno de los momentos más divertidos del reality.

El clip del reto no tardó en volverse viral en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que, pese a sus diferencias, ambas supieron dar un buen show. Otros incluso señalaron que este tipo de momentos son los que hacen entretenido el reality.

En conclusión, Pamela López y Melissa Klug dejaron de lado sus diferencias para dar un show que sorprendió a todos en "La Granja VIP". Su presentación demostró que, pese a los roces, pueden trabajar juntas y conectar con el público. Este momento no solo se volvió viral, sino que también confirmó que en el reality todo puede cambiar en segundos.