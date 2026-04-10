Magaly Medina critica duramente a Marisol por su look en videoclip: "¿No tiene espejo en su casa?"

La noche del 9 de abril, Magaly TV La Firme generó controversia tras los comentarios de Magaly Medina contra la cantante Marisol por su aparición en un videoclip. Las críticas sobre su imagen y vestuario provocaron reacciones en redes y reavivaron el debate sobre los límites de la opinión en televisión.

Magaly Medina cuestiona la imagen de Marisol en videoclip

Durante la emisión, Magaly Medina inició su intervención con un discurso que parecía defender la libertad de las mujeres para decidir cómo vestirse, independientemente de su edad.

"Yo no critico que una mujer de cierta edad, madura edad, lo que fuera, se vista como le dé la gana. Porque a mí me parece que las mujeres nos debemos de vestir como nos... como queremos, como nos sentimos bien", expresó en un primer momento.

Sin embargo, la postura cambió cuando dirigió sus comentarios hacia Marisol. La conductora cuestionó directamente el atuendo que la artista lució en su reciente producción audiovisual.

"Pero Marisol, por Dios, ¿no tiene espejo en su casa la mujer? Salir así en un videoclip. O sea, no es que la ropa sea sexy, no", afirmó, dando paso a una serie de críticas más personales.

Además, Medina continuó señalando que, a su criterio, el uso de ropa provocativa debería responder a ciertos estándares físicos. Según 'La Urraca' el vestuario resaltaba defectos de la cantante.

"Ella puede usar una ropa sexy, pero de verdad, cuando uno tiene todas las carnes en su lugar", indicó, antes de profundizar en comentarios sobre el físico de la cantante. "Pero no esa barriguita así tan maltratadita, tan feíta, tan llena de grasita, ¿no? Es cuadrada, Marisol. Y de verdad esa ropa no le hacía ningún bien, no la estilizaba, le resaltaba todos sus defectos físicos", añadió.

Críticas sobre estética y entorno profesional generan debate

La crítica no se limitó al vestuario. En su programa, Medina también planteó su postura sobre cómo una figura pública debería resaltar sus atributos físicos.

"Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas", sostuvo.

La comparación generó polémica inmediata. "Porque si se te ve así todo cuadrado, es un costal de arroz, de azúcar, no sé", agregó, manteniendo el tono irónico que caracteriza su estilo televisivo. Incluso extendió sus comentarios hacia la producción del videoclip.

"No, no, ni siquiera para protagonista de frutinovela, por Dios", dijo entre risas, y sumó una reflexión personal: "Yo no me atrevo. Yo me veo así en pantalla y le juro que hago que borren la toma".

Asimismo, cuestionó el rol del entorno profesional que rodea a los artistas, sugiriendo que las condiciones de grabación pueden generar una percepción errónea de la imagen real.

"Es que a veces en los estudios con las luces, los camarógrafos dicen: 'No, sí te ves muy bien, te ves flaquita, te ves linda'. No", comentó. También criticó aspectos adicionales como el peinado de la cantante: "Y el peinado nada que ver, pues no". Finalmente, cerró con una frase polémica: "Dios, de verdad es una calamidad andante la Marisol. Nada de sexy".

En conclusión, las declaraciones de Magaly Medina generaron una fuerte discusión en redes sobre los límites de la crítica en televisión, especialmente cuando apunta a lo físico. Mientras algunos respaldan su estilo frontal, otros cuestionan el tono hacia Marisol.