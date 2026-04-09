Magaly cuestiona reconocimiento de Karen Paniagua por el Parlamento Andino: "Usan su poder para sus amigas"

La entrega de un reconocimiento a la influencer Karen Paniagua por parte del Parlamento Andino generó controversia en redes sociales y entre la opinión pública. En medio del debate, la periodista Magaly Medina no dudó en pronunciarse y cuestionar la decisión de la entidad.

Magaly critica reconocimiento a Karen Paniagua

Este 9 de abril, la influencer Karen Paniagua fue distinguida en una ceremonia realizada por el Parlamento Andino, reconocimiento entregado por el parlamentario Javier Arce. El evento buscaba resaltar trayectorias vinculadas al emprendimiento y la promoción cultural.

Sin embargo, la decisión generó debate en redes sociales, y en ese contexto la periodista Magaly Medina se pronunció cuestionando la elección de la influencer, a quien se le conoce por la venta de contenido para adultos, señalando que no la considera una figura con méritos para este tipo de distinciones.

"Este parlamentario tan desubicado que piensa que en este país no hay mujeres inteligentes, empoderadas, emprendedoras, trabajadoras, que realmente se sacan la mugre para sacar a su familia adelante, para tener un futuro mejor, que sean merecedoras de una condecoración que esta chica a la que no le vemos mérito alguno, ¿Qué mérito tiene esta chica?... No sé qué busca este parlamentario, pero me parece una ridiculez y hace que el público pierda cada vez más la fe en estos políticos de pacotilla que tenemos", destacó la conductora de Magaly TV La Firme.

La popular 'urraca' también apuntó directamente contra el parlamentario Javier Arce. En ese sentido, señaló que no se estaría usando el poder de forma adecuada, ya que, según su opinión, se estarían priorizando intereses personales por encima de los méritos reales de los homenajeados.

"¿Qué les pasa a estos que nos gobiernan? (...) Estos que de casualidad llegaron a tener poder y ahora condecoran a las amigas, debe ser que el señor es admirador de la belleza física de estas chicas (...) Están tan emocionados que usan su poder para sus amigas, para sus conocidas, o a las chicas que les gusta (...) Que tal descaro, por eso estamos hartos de los improvisados (...) esta gente que llega a hacer política con la única gana de tener poder y ejercer su poder para sus cuestiones personales, para sus placeres personales, pero no para beneficiar a quienes deberían hacerlo", dijo con evidente indignación.

Karen Paniagua respondió a las críticas por su condecoración

Karen Paniagua fue duramente cuestionada en redes sociales tras el reconocimiento que recibió, lo que la llevó a restringir los comentarios en sus plataformas digitales y a pronunciarse mediante un video donde se mostró afectada. En su mensaje, explicó que la distinción habría sido otorgada por una organización civil que buscaba resaltar su labor social y empresarial, y aclaró que no reniega de su pasado en plataformas para adultos.

"He visto todo lo que se está hablando sobre mí y por eso quiero hablarles directamente haciendo este video. Sí, tuve una etapa donde estuve en plataformas y no me avergüenzo porque fue una decisión personal que forma parte de mi historia. Pero eso no define quién soy hoy", manifestó.

Asimismo, la influencer señaló que actualmente se encuentra enfocada en una nueva etapa personal y profesional, vinculada al trabajo social, el desarrollo de sus emprendimientos y su formación como abogada.

"Hoy soy una mujer que está creciendo, está cambiando y está construyendo una nueva etapa con esfuerzo y con propósito. Hoy estoy enfocada en mi ONG, mis dos restaurantes y además estoy estudiando la carrera de Derecho porque quiero crecer y quiero hacer las cosas bien", concluyó.

En conclusión, Magaly Medina se mostró en contra del reconocimiento otorgado a Karen Paniagua, cuestionando su elección debido a su pasado en ciertas plataformas. Además, también criticó a los parlamentarios involucrados en la entrega de la distinción, al considerar que usan su poder para decisiones personales y no basadas en méritos reales.