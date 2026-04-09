Mario Irivarren y Ximena Hoyos se juntan para hablar de su viaje: "Nos fuimos en plan 'patas'"

Hace unos días, Magaly captó a Ximena Hoyos acompañando a Mario Irivarren en su viaje a Paracas y especularon sobre el tipo de relación que tendrían, ya que el chico reality se separó de Onelia Molina. Ahora, ambos salieron a contar lo que pasó en aquel paseo.

Fueron como amigos

Mario Irivarren reveló en el podcast 'La Manada' que había planeado tomar un café con Ximena Hoyos, pero le canceló porque iba ir a Paracas con su amigo Raúl para practicar un deporte. Ante ello, la joven decidió sumarse al plan del fin de semana.

"Nos fuimos a un viaje de patas, como yo estaba en mis clases, los que estuvieron casi todo el rato juntos fue Raúl y Xime en plan patas", va contando Mario Irivarren.

Incluso, la misma joven señaló que casi todo el tiempo Irivarren estuvo en su clase del nuevo deporte que estaba aprendiendo. Así mismo, señaló que hubo un momento donde la captaron bajando para comprar algo, Mario no estaba manejando sino el otro amigo.

"Hay una parte donde salgo del carro y me siento adelante, ahí ni siquiera estaba Mario manejando, era Raúl. Mario estaba en la suya todo el día en el mar y eso fue", declaró.

¿Es complicado salir con personas que no son del medio?

En otro momento, Mario menciona que ser una persona mediática le ha causado un par de problemas en sus relaciones amorosas y que siempre los paran siguiendo, más cuando sale con otra que no lo es.

"Conversaba con Xime lo complicado que es una persona mediática tenga una relación con alguien no mediático, un acoso constante con el que no puedes lidiar. Si a mí recibir gran cantidad de comentarios me afecta, no me imagino alguien que no tiene nada que ver en la televisión", señaló.

En ese sentido, Ximena Hoyos afirmó que tener la atención de muchas personas tras las imágenes emitidas del viaje entre amigos, le chocó porque no está acostumbrada a ello.

"Que me sigan a todos lados, a mí me chocó que me escriban tanto, que me manden la nota. No estoy metida, cuando me voy de viaje sola a nadie le importa y me encanta eso porque tengo bien separado", dijo.

De esta manera, tanto Ximena Hoyos como Mario Irivarren señalan que se conocen hace mucho tiempo y que aquel viaje que realizaron a Paracas fue con un amigo más, pero que todo fue en plan de amistad solamente.