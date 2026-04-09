Magaly destruye a Laura Spoya tras pedirle consejos para tener a un buen hombre: "Terapia no hago"

Desde que Laura Spoya está siendo captada con un joven, Magaly le ha aconsejado conseguir a alguien mejor ya que ni siquiera quiere oficializarlo. Ante eso, la exreina de belleza le pide consejos, pero la 'urraca' se va con todo.

Magaly responde a los pedidos de Laura

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista ha decidido responder tras el pedido que le hizo Laura Spoya en su podcast 'La Manada'. En ese sentido, la 'urraca' afirma que la exreina de belleza parece que nunca le ha prestado atención y que además, ella no se dedica a ayudar a otras personas con terapia.

"Laura Spoya es bien descarada, encima dice 'ya pues Magaly aconséjame con qué tipo de hombre debo salir', no te hagas la ingenua. No aprendió nada, me desgasto acá hablando a cada rato dando lecciones de coach y de vida y ella no escuchó nada. Para empezar, yo no tengo que decir a ti con quien diablos vas a salir, yo terapia no hago", declaró.

Así mismo, la conductora de televisión afirma que Laura ya sabría que tipo de hombres quisiera tener a su lado y que el joven con quien ha sido vista, no sería el indicado porque sino ya lo habría oficializado y no escondido.

"Primero, no los escondas, si lo pones de clandestino es porque te avergüenzas, si sientes eso debes saber que ahí no es. Si tú no te luces con un pata porque te da roche, ahí tu consciencia te está diciendo 'ese no es', será tu 'good time', pero jamás las cualidades que tú sabes que necesitas para oficializar a alguien. Eso no te lo voy a decir yo, esos errores los cometes tú solita", añadió.

¿Qué dijo Laura Spoya?

Tras señalar que el joven Sebastián Gálvez no estaría a su altura, Laura Spoya le pide consejos a Magaly Medina para que en su próxima cita pueda seguir la lista más conveniente para ella.

"Me gustaría pedirte ¿Cuáles serían la lista de atributos que un hombre debe cumplir para estar con una mujer, o en este caso particular conmigo. A la próxima cuando yo salga públicamente con alguien, voy a llevar mi hoja", dijo.

De esta manera, Magaly responde a Laura Spoya señalando que no es consejera de nadie, pero si la exreina de belleza esconde tener una relación con el joven, su inconsciente sabría que aquel hombre no estaría a su altura para oficializarlo.