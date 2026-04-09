Delany López destruye a Xiomy Kanashiro como conductora de TV: "Está de relleno"

Hace más de un año, Jefferson Farfán estuvo en vuelto en una polémica tras oficializar a Xiomy Kanashiro, ya que salió más de una joven a decir que también salió con el expelotero. Entre ellas está Delany López, quien no dudó en arremeter el talento de la bailarina como conductora de televisión.

Delany López tilda de 'mentirosa' a Xiomy Kanashiro

En el podcast 'Q' Bochinche' estuvo de invitada la joven Delany López, conocida por haber sido saliente de Jefferson Farfán. Ahora, la emprendedora ha señalado que no cree en nada que pueda decir Xiomy Kanashiro, porque mintió desde el primer momento que habló de su persona. Es así como cuenta cómo negó

"Desde un comienzo no ha sido sincera, una persona que miente una vez para mí ya pierde credibilidad por completo. Decir que no me conoce, desde ahí ya está mintiendo, si tú no me conoces por qué temblaste tanto y pusiste ese comunicado paupérrimo que puso justo cuando se especulaba que yo estaría en 'El valor de la verdad' ¿A qué tenía miedo?", expresó.

Los conductores de televisión le consultaron si ya había tenido la oportunidad de hablar con Xiomy, pero ella lo niega y afirma que solo necesitaba hablar con la 'Foquita' tras todo lo sucedido.

"No tendría nada que hablar con ella, con lo que hablé con él es suficiente, es una más", declaró en el podcast en vivo.

Sobre la conducción de la bailarina

En otro momento, Samuel Suárez le pregunta directamente a Delany López qué le parece el programa 'América Hoy' con la conducción de Xiomy Kanashiro. Es así como la joven no duda en arremeter señalando que está de relleno en el set.

"Parece que estuviera vendiendo en la teleferias (...) Conducción para show infantil puede ser, yo entiendo que está ella (en América Hoy) de relleno, no lo soporto desde hace mucho. Siempre me han escrito para hablar, pero se nota la preferencia", declaró la emprendedora entre risas en el programa digital dejando en claro que no le agrada la conducción la actual novia de su ex.

De esta manera, Delany López ha dejado en claro que puso la 'cruz' a Xiomy Kanashiro, ya que desde el primer momento que habló sobre ella habría mentido. Así mismo, afirma que no le agrada la forma en que conduciría el programa 'América Hoy' donde es colaboradora y llegó ahí por ser pareja de Jefferson Farfán.