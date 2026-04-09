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¡Se cansó de los rumores!

Érika Manrique, amiga de Federico Salazar, pone el parche sobre su vínculo: "Lo amo como a un hermano"

La amiga de Federico Salazar, Érika Manrique, descartó cualquier vínculo amoroso. Incluso, reveló que tiene pareja y aseguró que seguirá viendo al periodista.

Érika Manrique descarta romance con Federico Salazar y asegura que tiene novio.
Érika Manrique descarta romance con Federico Salazar y asegura que tiene novio. (Composición Karibeña)
09/04/2026

Érika Manrique decidió hablar fuerte y claro tras el revuelo que se armó por las imágenes donde aparece junto a Federico Salazar. La mujer fue vinculada sentimentalmente con el conductor, pero ahora salió al frente para ponerle fin a los rumores.

Érika Manrique, amiga de Federico Salazar, niega romance

Érika Manrique salió al frente para hablar claro sobre su vínculo con Federico Salazar, luego del revuelo que generaron unas imágenes donde aparecen juntos. La mujer fue señalada como el supuesto nuevo amor del conductor, pero ella no dudó en responder.

Lejos de confirmar un romance, Érika dejó en claro que entre ellos no hay nada más que una amistad de años. Sus declaraciones han dado mucho de qué hablar. Desde el inicio, explicó que su relación con Federico viene desde hace tiempo. Con esta frase, quiso cerrar cualquier especulación sobre un supuesto romance. Además, recalcó que su entorno cercano conoce al periodista.

"(Érika, Federico habló del ampay que sacó 'Magaly TV: La Firme' y aclaró que fue a tu casa solo para almorzar; además, solo son amigos, ¿cierto?) Mi familia y mi hijo lo conocen. Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada. No soy su 'paño de lágrimas', somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido.", afirmó.

Todo empezó cuando se difundieron imágenes de ambos juntos en la casa de Érika. Esto desató comentarios y teorías en redes sociales. Sin embargo, ella explicó que se trató de algo simple. Además, no ocultó su incomodidad por la situación.

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"(¿Es cierto que pasaste Año Nuevo con Federico?) La última vez que lo vi fue el 30 de diciembre en mi casa para almorzar y luego hace poco para almorzar también. Me da mucha pena que se esté generando morbo y yo estoy quedando mal", contó a Trome.

Seguirán viéndose

Pese al escándalo, Érika aseguró que no piensa cortar su amistad con Federico. Para ella, no hay nada que esconder. Incluso fue más firme al decir que no habrá nada en el futuro. 

"(¿Has hablado con él tras el ampay?) Sí, pero yo no tengo nada con él. Lo voy a seguir viendo si él quiere, somos muy buenos amigos. Nunca hemos tenido algo y menos será ahora. Nunca habrá nada porque nuestro amor es como de hermanos", comentó.

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Otro detalle que sorprendió es que Érika ya tiene pareja. Con esto, dejó claro que su vida sentimental está lejos de Federico. Esta confesión refuerza su versión y descarta por completo cualquier vínculo amoroso con el periodista.

"Yo tengo un novio italiano y por eso he viajado a Europa porque nos vamos a reencontrar", reveló Érika.

Finalmente, también respondió a algunos comentarios que surgieron en medio de la polémica al ser vinculada con personajes de la farándula. Quiso marcar distancia de ciertas personas y recalcar su amistad con Geni Alves.

"Quiero aclarar que Paloma no es mi amiga, ni tampoco soy amiga de Deysi Araujo. Yo solo soy la mejor amiga de Geni Alves", señaló.

En conclusión, Érika Manrique fue clara y firme: no hay romance con Federico Salazar. A pesar de las imágenes y los comentarios, su relación es solo de amistad. Además, ella está enfocada en su propia vida y en su relación actual. Con estas declaraciones, busca ponerle fin a la polémica y dejar todo en claro ante el público.

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