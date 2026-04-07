Federico Salazar niega tener una relación con Erika Manrique y que solo son amigos: "Estoy como un monje"

Hace unos días, Federico Salazar fue captado abrazando a Erika Manrique a un mes de separarse de Katia Condos. Tras los rumores de un nuevo romance, el periodista decidió salir a aclararlo señalando que solo son amigos.

Federico Salazar afirma que Erika es solo una amiga

En una entrevista exclusiva con 'El Trome', Federico Salazar fue consultado tras las recientes imágenes exclusivas que dio Magaly Medina en su programa. Ante la cuestión de una posible salida o nuevo romance, esto dijo el periodista.

"¿Erika es tu nueva pareja?", le preguntan, y él responde: "¡No! Estoy como un monje. Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada".

Así mismo, señaló que le parece gracioso que quieran tomarlo como un ampay, ya que no tiene nada que ver con Erika, más que solo una amistad de muchos años. Así mismo, recalcó que sus reuniones no son tan seguidas.

"Exacto. Es gracioso. Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar. Qué gracioso. (Erika aclaró que no tiene que ver con tu separación, que ustedes son amigos hace tiempo) Uy, hace mucho tiempo, pero no nos vemos tan seguido", agregó el periodista.

¿Busca enamorarse de nuevo o ponerse del 'rejuvenechip'?

Luego, en la entrevista fue consultado si se puso el 'rejuvenechip', pero señaló que desconocía que hubiera eso para hombres. Además, también señaló que al parecer ya no podría ver a nadie porque siempre lo estarán involucrando.

"Ja, ja, ja... ¿Hay eso para hombres? Quizá deba ponérmelo. Cuando nos veamos, no te voy a poder dar un abrazo, si no van a decir que eres la causante (de su separación con Katia Condos) Ella (Erika) se iba de viaje. Ni modo. Ya no podré ver a nadie, ja, ja, ja... No es nada importante, solo entretiene este asunto", declaró.

Finalmente, el periodista Federico Salazar señala que solo le preocupa que esta situación llegue a incomodar a su aún esposa Katia Condos, como a su familia.

"A mí no me molesta, solo me preocupa que no molesten a Katia Condos y a mis hijos (¿Y con esto le cierras las puertas a volver a enamorarte?) No se pueden cerrar las puertas a nada, pero no estoy en eso", señaló.

De esta manera, Federico Salazar señala que solo tiene un vínculo de amistad con Erika Manrique y que no piensa vincularse con nadie de manera sentimental, así que lo aclara para que su familia no salga perjudicada.