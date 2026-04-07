RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

Se pronuncia

Joven ampayada con Carlos Alcántara revela detalles de su encuentro con el actor: "Me gustó"

Stefany Camus habló tras el ampay con Carlos Alcántara y aclaró algunos detalles de su encuentro, sin dar por sentado ningún vínculo sentimental.

Stefany Camus habló sobre su vínculo con Carlos Alcántara.
Stefany Camus habló sobre su vínculo con Carlos Alcántara. (Composición Karibeña)
07/04/2026

Carlos Alcántara vuelve a los titulares tras ser captado besándose con una joven en una discoteca de Barranco. Stefany Camus, protagonista del ampay, rompió su silencio y contó a la prensa cómo se dio su encuentro con 'Cachín'.

Stefany Camus rompe su silencio tras ampay con Carlos Alcántara

Luego de ser captada bailando de forma sensual y compartiendo besos con Carlos Alcántara, Stefany Camus conversó con el programa 'Q' Bochinche' para aclarar los detalles de su encuentro con el jurado de 'Yo Soy' y despejar rumores sobre un supuesto vínculo sentimental.

La influencer explicó que conoció al popular 'Cachín' ese mismo día en una discoteca de Barranco, mientras compartían varios tragos en un box de un amigo en común. Según Stefany, hubo buena conexión desde el inicio y luego se siguieron en redes sociales.

"Lo conocí en Barranco Bar ese día. Conversamos, nos caímos super bien. Tomamos demasiado tequila, no te voy a mentir. Y él me empezó a seguir en Instagram y todo bien, es una persona muy buena", comentó en una llamada con Ric La Torre. 

En cuanto a las especulaciones de que el acercamiento continuó tras el beso, Stefany Camus fue clara y enfatizó que no hubo nada más allá de lo que se vio en las imágenes con el conocido actor de 'Pataclaun'. 

Carlos Alcántara protagoniza nuevo ampay besando apasionadamente a una joven: ¿De quién se trata?
Lee también

Carlos Alcántara protagoniza nuevo ampay besando apasionadamente a una joven: ¿De quién se trata?

"No pasó nada más de lo que ustedes ven en el video. Conversamos, seguimos en comunicación. Él es una persona muy agradable y me cayó bien, él está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo", señaló. 

La joven rubia también aclaró que ambos vivieron la experiencia como un momento de diversión y negó que hayan salido juntos de la discoteca, asegurando que se retiró por su propio camino.

Milett Figueroa sorprende al unirse a la película de 'La Gran Sangre' y revela su personaje: "Que se cuiden los malditos"
Lee también

Milett Figueroa sorprende al unirse a la película de 'La Gran Sangre' y revela su personaje: "Que se cuiden los malditos"

Carlos Alcántara y su separación

A inicios de marzo, la conductora Andrea Arana reveló que Carlos Alcántara había puesto fin a su matrimonio con Jossie Lindley, con quien estuvo casado por más de 15 años.

"Él ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", comentó la conductora.

Desde entonces, el actor de Pataclaun se ha mantenido en el foco de los programas de espectáculos, ya que ha sido visto en varias ocasiones en discotecas interactuando con jóvenes, claramente disfrutando de su soltería. 

En conclusión, la influencer Stefany Camus señaló que disfrutó de su salida junto a Carlos Alcántara, señalando que no hacen daño a nadie porque ambos están solteros. 

Temas relacionados ampay Cachin Carlos Alcántara influencer stefany camus

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar su última promesa: "Le dije que nunca me dejara sola"

Mark Vito acusa agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP" y su audio es silenciado en vivo

Melissa Klug explota contra Gabriela Herrera por llamar fea a Samahara: "Ella está toda transformada"

últimas noticias
Karibeña