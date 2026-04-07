Joven ampayada con Carlos Alcántara revela detalles de su encuentro con el actor: "Me gustó"

Carlos Alcántara vuelve a los titulares tras ser captado besándose con una joven en una discoteca de Barranco. Stefany Camus, protagonista del ampay, rompió su silencio y contó a la prensa cómo se dio su encuentro con 'Cachín'.

Stefany Camus rompe su silencio tras ampay con Carlos Alcántara

Luego de ser captada bailando de forma sensual y compartiendo besos con Carlos Alcántara, Stefany Camus conversó con el programa 'Q' Bochinche' para aclarar los detalles de su encuentro con el jurado de 'Yo Soy' y despejar rumores sobre un supuesto vínculo sentimental.

La influencer explicó que conoció al popular 'Cachín' ese mismo día en una discoteca de Barranco, mientras compartían varios tragos en un box de un amigo en común. Según Stefany, hubo buena conexión desde el inicio y luego se siguieron en redes sociales.

"Lo conocí en Barranco Bar ese día. Conversamos, nos caímos super bien. Tomamos demasiado tequila, no te voy a mentir. Y él me empezó a seguir en Instagram y todo bien, es una persona muy buena", comentó en una llamada con Ric La Torre.

En cuanto a las especulaciones de que el acercamiento continuó tras el beso, Stefany Camus fue clara y enfatizó que no hubo nada más allá de lo que se vio en las imágenes con el conocido actor de 'Pataclaun'.

"No pasó nada más de lo que ustedes ven en el video. Conversamos, seguimos en comunicación. Él es una persona muy agradable y me cayó bien, él está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo", señaló.

La joven rubia también aclaró que ambos vivieron la experiencia como un momento de diversión y negó que hayan salido juntos de la discoteca, asegurando que se retiró por su propio camino.

Carlos Alcántara y su separación

A inicios de marzo, la conductora Andrea Arana reveló que Carlos Alcántara había puesto fin a su matrimonio con Jossie Lindley, con quien estuvo casado por más de 15 años.

"Él ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", comentó la conductora.

Desde entonces, el actor de Pataclaun se ha mantenido en el foco de los programas de espectáculos, ya que ha sido visto en varias ocasiones en discotecas interactuando con jóvenes, claramente disfrutando de su soltería.

En conclusión, la influencer Stefany Camus señaló que disfrutó de su salida junto a Carlos Alcántara, señalando que no hacen daño a nadie porque ambos están solteros.