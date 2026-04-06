Carlos Alcántara protagoniza nuevo ampay besando apasionadamente a una joven: ¿De quién se trata?

Carlos Alcántara sigue dando de qué hablar mientras disfruta de su soltería. En esta ocasión, el actor fue captado nuevamente en una discoteca acompañado de una jovencita, lo que desató rápidamente todo tipo de reacciones en redes sociales.

Carlos Alcántara vuelve a ser captado con una joven

El actor Carlos Alcántara, quien hace pocos meses anunció el fin de su matrimonio, volvió a ser captado en una situación romántica junto a una joven rubia. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Q' Bochinche' este lunes 6 de abril.

En el video se observa al jurado de 'Yo Soy' bailando de manera muy sensual con la joven en un balcón del local nocturno, a la vista de todos los presentes. Durante el momento, 'Cachín' se acerca al cuello de la joven para acariciarla y luego le da un apasionado beso, dejando sorprendidos incluso a los conductores del pódcast que comentaban la escena.

Según el programa de streaming, la joven rubia habría sido identificada como Stefany Camus, luego de que el conductor Ric La Torre reconociera un tatuaje visible en su brazo. Ella no sería ajena al mundo de la farándula pues habría sido vinculada sentimentalmente a otras figuras públicas.

¿Quién es Stefany Camus, la joven que fue ampayada con Carlos Alcántara?

Tras la difusión de las imágenes en el programa 'Q' Bochinche', muchos se preguntaron quién sería la misteriosa acompañante de Carlos Alcántara. Según el tiktoker Ric La Torre, se trataría de Stefany Camus, quien ya ha estado envuelta en otros ampays.

En 2021, Stefany Camus fue vista entrando a un hotel junto al cantante Jhon Kelvin, lo que generó gran polémica en los medios y redes sociales debido a la conflictiva relación que él tenía con su entonces esposa, Dalia Durán.

Ese mismo año, Camus volvió a aparecer en los titulares tras ser captada en un hotel con el futbolista Jean Deza, quien mantenía una relación con Gabriela Alava en ese momento. Esta segunda aparición reafirmó la imagen de Camus como una figura recurrente en los ampays y generó nuevas reacciones entre el público, que comenzó a seguir de cerca sus movimientos.

De esta manera, Carlos Alcántara vuelve a ser protagonista de un ampay con una joven rubia, luego de haber anunciado el fin de su matrimonio de 15 años con Jossie Lindley. Las imágenes reflejan que el actor continúa disfrutando de su soltería y manteniendo una vida social activa, sin preocuparse por las críticas.