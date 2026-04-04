Shirley Arica y Pablo Heredia realizan una romántica sesión de fotos ¿Se besaron?

En las últimas semanas se inició un reality de convivencia donde varios artistas de la farándula pasan varios retos para ganar el premio mayor mientras conviven. Ahora, realizaron una divertida sesión de fotos donde al parecer Shirley Arica y Pablo Heredia se habrían dado un beso.

¿Shirley Arica se besó con Pablo Heredia?

El reality 'La Granja VIP' ha comenzado hace varias semanas, donde varios participantes se han despedido de la convivencia. Entre ellos, están los participantes Shirley Arica, quien ha llamado la atención por ser una figura de la farándula, y Pablo Heredia, un actor argentino que ha participado en varias producciones peruanas.

Ambos han estado en coqueteos en los últimos días, y ahora, todo se animaron a realizar una sesión de fotos para un calendario. Es así como en el mes de febrero del amor lo realizaron Shirley Arica y Pablo Heredia.

Mientras posaban para las fotos, hubo un momento donde tuvieron mucho acercamiento y el resto de sus compañeros pedían que se dieran un beso al lucirse tan cercanos y sonrientes con una química, que podría dar inicio a una posible relación amorosa.

Sorpresa en vivo y emotivo reencuentro

Durante una dinámica del reality, la conductora Ethel Pozo se comunicó con Shirley Arica para enviarle un mensaje especial por el cumpleaños de su hija. En medio del enlace, la también presentadora le pidió que se dirigiera de inmediato al refugio del programa, generando expectativa entre los participantes.

Sin sospechar lo que ocurriría, la participante corrió hacia el lugar indicado. Al abrir la puerta, se encontró con su hija, quien había llegado como parte de la sorpresa. La reacción fue inmediata: la modelo la abrazó con fuerza y rompió en llanto, visiblemente conmovida por el inesperado reencuentro.

"Feliz, muy agradecida, me siento completa. Han sido tres semanas difíciles para mí, de verdad. Hace tres años no nos separamos, desde que fue mi último reality. Ella está en una etapa que me necesita bastante y me gustaría estar ahí con ella, pero por algo estoy aquí y es por ella", explicó.

De esta manera, la participante Shirley Arica cuenta con un gran público que la apoya en este programa reality de 'La Granja VIP'. En las últimos días, está siendo relacionada sentimentalmente con Pablo Heredia, quien también tiene un pasado en la farándula peruana, pero ahora ambos llamaron la atención sobre un posible beso en una sesión de fotos.