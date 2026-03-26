Ethel confirma que Samahara Lobatón vio a sus hijos pese a estar en reality de convivencia: ¿Cómo lo hizo?

¡Se aclaró todo! Ethel Pozo rompió su silencio y confirmó que Samahara Lobatón sí pudo ver a sus hijos mientras participa en "La Granja VIP". La revelación generó polémica, ya que el programa tiene reglas estrictas sobre el aislamiento de los concursantes. ¿Cómo así? Te contamos.

Samahara Lobatón sí vio a sus hijos pese a estar en "La Granja VIP"

Ethel Pozo confirmó en vivo que Samahara Lobatón sí pudo ver a sus hijos mientras participa en "La Granja VIP". La noticia sorprendió a muchos, ya que el programa tiene reglas claras sobre el aislamiento de los participantes.

La conductora decidió hablar sin rodeos y contar lo que realmente pasó. Según explicó, todo ocurrió el último fin de semana y fue supervisado en todo momento por la producción.

"Hoy vamos a ser muy claros. Hemos llegado muy temprano al estudio, donde emitimos 'La Granja VIP' y se nos ha comunicado, a los que damos la cara, que efectivamente eso se dio. Samahara Lobatón sí vio a sus hijos durante 30 minutos, el sábado pasado. Eso sucedió bajo la estricta mirada del equipo de producción de este reality", dijo.

Ethel también explicó por qué se tomó esta decisión, pese a las reglas del programa. Según contó, la producción evaluó el caso y decidió actuar con empatía.

"¿Por qué se dio? Si las reglas son claras, al ser un reality show. El equipo de producción consideró que Samahara acaba de dar a luz un bebé hace tan solo 5 meses, probablemente aún sigue con el posparto. Ese bebé estuvo en UCI durante dos semanas, y ella necesitaba saber, para poder seguir trabajando, que su bebé estaba bien. Por eso se le permitió verlo durante 30 minutos", explicó.

Niega favoritismo en "La Granja VIP"

La conductora también recordó que este tipo de situaciones pueden ocurrir dentro del programa, ya que es un reality donde se muestra la vida tal cual es. Mencionó los casos de Celine Aguirre y Pati Lorena.

"En este reality las 24 horas del día el primer reality convivencia 24/7 en nuestro país pasan cosas como la vida misma y esta primera semana al aire pasó lo de Celine Aguirre que se enfermó y fue trasladada a la clínica y pasó también que Paty Lorena tuvo que ser llevada al dentista", comentó.

Ethel fue clara en marcar que esta situación no se repetirá. Desde ahora, todos deberán cumplir las reglas sin excepción. Por su parte, Yaco Eskenazi también se pronunció y respaldó la decisión.

"No volverá Samahara Lobatón a ver a sus hijos", afirmó Ethel de manera firme. "Así es, han habido algunas situaciones en donde el equipo de producción ha tratado de ser empático, porque la situación así lo ameritaba. Pero es verdad que este reality tiene reglas que hay que seguir y que a partir de este momento se van a tener que cumplir, pase lo que pase", señaló Yaco.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel resaltó que la producción busca ser transparente con el público. Además, negó favoritismo en el reality.

"Hoy al terminar el programa el equipo de producción hablará con Samahara y con todos los granjeros, para ser muy claros en esto. Y recordemos algo: en este reality show no hay favoritos, quien decide es usted que está mirando el programa. Usted con sus votos va a hacer que solo uno de ellos se lleve en 12 semanas los 100 mil soles", señaló Ethel Pozo.

En conclusión, la polémica ya tiene respuesta: Samahara sí vio a sus hijos, pero fue una excepción por su situación personal. Ahora, la producción ha dejado claro que las reglas se respetarán para todos. El reality sigue dando de qué hablar y promete más momentos intensos en los próximos días.