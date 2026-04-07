Pamela Franco sobre pelea de Pamela López con Shirley Arica: "Yo no peleo por mi comida, yo trabajo"

Hace unos días, Pamela López tuvo un fuerte altercado con Shirley Arica por su comida en 'La Granja VIP'. Ante esto, Pamela Franco fue consultada sobre esta polémica situación y manda fuerte mensaje.

Pamela Franco sobre pelea de Pamela López por su comida

En el programa 'Q' Bochinche', Pamela Franco estuvo en una llamada con los conductores comentando sobre un problema mediático con su expareja y padre de su hija. Así mismo, el conductor Samuel Suárez le consultó de cuándo estaría de nuevo en el set para comentar sobre las recientes polémicas que envuelven a Pamela López en el reality de convivencia.

"Tu sabes que vienes acá al programa y con la lengua bien afilada, hacemos 'cherry' a la canción y de paso rajamos un ratito ¿ya? No sé si has visto unas bronquitas ahí mediáticas de alguien que pelea por comida, me encantaría preguntarte esas cosas", le pregunta el conductor.

Entonces, la cantante de cumbia no duda en responder de manera inmediata señalando que a diferencia de la ex de Christian Cueva, no tendría que estar en un reality peleando por comida porque tiene un trabajo propio y diferentes formas de generar dinero.

"Normal, yo no peleo por comida, yo trabajo por mi comida. Gracias a Dios tengo diferentes recursos", declaró.

Sobre la pelea en 'La Granja VIP'

Paul Michael colocó las bolsas de basura cerca de donde estaban Shirley Arica y sus compañeras, pero ni se dieron cuenta. Minutos después, la 'Chica Realidad' las movió cerca de donde comían Pamela López y Paul Michael. El cantante reclamó y discutió boca a boca con Shirley, quien pateó la taza y el plato de comida de López, lo que provocó aún más tensión.

"Ten cuidado, estás botando mi taza", señaló Pamela y le tocó la pierna. "¡No me toques!", gritó Shirley Arica luego de patear la comida de Pamela. "¡Me está pateando mi comida!... Quiero que me toques, quiero que me toques", señaló Pamela, retándola en pleno programa. "Acá está mi plato... con el cu** falso que tienes", dijo la trujillana. "Conchu**", acotó Samahara. "Mira tu cara, payasa", dijo Shirley.

Tras el escándalo, la producción no dudó en actuar. Fue Ethel Pozo quien tomó la palabra y habló frente a todos los participantes. La conductora anunció la sanción para todos los involucrados en la pelea, nominándolos a los cuatro.

De esta manera, Pamela López está en medio de la polémica nuevamente tras pelea con Shirley Arica. Así mismo, Pamela Franco señaló que ella no tiene razones para pelearse por comida, ya que ella trabaja.