Ana Paula Consorte arremete contra Daniela Cilloniz tras rumores de romance con dueño de gimnasio: "Habla tonterías"

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llevan casi un mes separados, y desde entonces la brasileña se ha visto envuelta en diversos rumores. El más reciente, difundido por Daniela Cilloniz, la vinculaba sentimentalmente con el dueño de un gimnasio. Al ser consultada sobre esta versión, Ana Paula decidió responder y aclarar la situación.

Ana Paula Consorte responde a Daniela Cilloniz

La relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero continúa generando comentarios entre el público. Recientemente, ambos fueron vistos juntos recogiendo a su hijo del colegio y luego al futbolista entrando al departamento de la brasileña, lo que evidenció que habían empezado a acercarse nuevamente.

En medio de rumores de reconciliación, la periodista Daniela Cilloniz, quien en el pasado aseguró haber recibido coqueteos del 'Depredador', deslizó un supuesto rumor de que Ana Paula habría terminado su relación con Paolo porque ya habría iniciado un nuevo romance con el dueño de un gimnasio.

El programa 'Amor y Fuego', este 7 de abril, buscó la versión de Ana Paula Consorte, quien fue enfática al señalar que se trataban de comentarios infundados y sin pruebas.

"Pero esa persona que habló, ¿tiene pruebas? Por hablar, cualquiera habla. Yo puedo decir que estás saliendo con esa chica de la calle, pero ¿cómo voy a probar eso?", dijo inicialmente.

Asimismo, Ana Paula Consorte no dudó en responder directamente a Daniela Cilloniz por difundir un rumor infundado que la vinculaba con un tercero, defendiendo su reputación y dejando en evidencia la falta de pruebas.

"No, esa chica (Daniela Cilloniz) es una... me da mucha pena porque habla cosas que, ¿cómo va a probar si no son verdad? Me da pena porque la persona de quien está hablando tiene familia, está involucrando a otras personas, es muy feo eso. Es lo que ella puede hacer: hablar tonterías, cosas que no son y que no puede probar", agregó la brasileña.

Ana Paula Consorte negó romance con dueño de gimnasio

Al ser consultada sobre si el supuesto vínculo con el dueño de un gimnasio había sido la causa de su separación con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte descartó la versión y aseguró que, de haber sido así, no habría ningún acercamiento entre ellos.

"No, claro que no. Todos conocen a Paolo. ¿Crees que si yo hubiera hecho eso con Paolo, él estaría viniendo a mi casa?", respondió la bailarina de manera tajante.

Aunque evitó aclarar si ya habían retomado su relación, señaló que ambos se mantienen enfocados en el bienestar de sus hijos. Además, 'Amor y Fuego' difundió imágenes en las que se ve a la pareja yendo al colegio y luego revisando un automóvil de lujo, lo que abrió la posibilidad de una nueva compra conjunta.

Sumado a esto, se observó al futbolista de Alianza Lima pasando la noche en el departamento de Ana Paula, reforzando los rumores de acercamiento entre ambos.

En conclusión, Ana Paula Consorte desmintió los rumores difundidos por Daniela Cilloniz y dejó claro que no existe ningún vínculo con el dueño del gimnasio, reafirmando que su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia con Paolo Guerrero.