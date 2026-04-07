Pamela López llora porque teme que Paul Michael se vaya de 'La Granja VIP': "Me quedaré sola"

Tras la pelea de Shirley Arica, Pamela López, Samahara Lobatón y Paul Michael en 'La Granja VIP' terminó con una sanción de parte de la producción y quedaron automáticamente nominados. Ahora, su permanencia depende totalmente del público, pero la ex de Cueva llora porque teme quedarse sola si su pareja queda eliminado.

Pamela López tiene miedo que Paul Michael sea eliminado

Por medio de las redes se ha viralizado el momento en que Pamela López rompe en llanto con Diego Chávarri al revelar que tiene miedo de que Paul Michael sea eliminado de 'La Granja VIP'. Así mismo, señala que prefiere irse antes que él.

"A mí no me importa si me tengo que ir, lo que no quiero es que Paul se vaya primero, eso es lo que yo le ruego 'no te vayas, yo me voy primero porque sino me quedo sola'. Estoy desgastada, yo me quiero ir primero antes que tú, no quiero que me dejes aquí sola"

La razón sería que no desea quedarse sola a lidiar con Shirley Arica, Samahara Lobatón, Melissa Klug y Pati Lorena, quienes serían las personas con quienes tiene conflictos desde que inició el reality.

"Yo no me siento fuerte para lidiar con esas personas, puedo pisar el palito en cualquier momento y no es lo que yo quiero transmitir, que los votos sea para Paul"

Sobre la pelea en 'La Granja VIP'

Paul Michael colocó las bolsas de basura cerca de donde estaban Shirley Arica y sus compañeras, pero ni se dieron cuenta. Minutos después, la 'Chica Realidad' las movió cerca de donde comían Pamela López y Paul Michael. El cantante reclamó y discutió boca a boca con Shirley, quien pateó la taza y el plato de comida de López, lo que provocó aún más tensión.

Tras el escándalo, la producción no dudó en actuar. Fue Ethel Pozo quien tomó la palabra y habló frente a todos los participantes. La conductora anunció la sanción para todos los involucrados en la pelea.

"El público ha visto lo que ha sucedido y nosotros queremos una convivencia divertida... Tenemos que cuidar, chicos, el lenguaje y la no agresión... Por tanto, la producción ha decidido poner una sanción drástica esta noche. A los cuatro involucrados: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Samahara Lobatón, están desde este momento los cuatro nominados", afirmó.

De esta manera, todos los involucrados en la pelea se encuentran nominados esta semana y uno de ellos podría irse del reality. Ante esto, Pamela López teme que Paul Michael se vaya y se quede sola.