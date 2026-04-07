Paul Michael sorprende al pedir disculpas a Samahara Lobatón tras fuerte pelea: "No he sido caballero"

¡Levantó la bandera de la paz! Tras una intensa discusión a los gritos en 'La Granja VIP' entre Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Paul Michael, el salsero decidió dar un paso al frente y hacer un mea culpa por su actitud durante el enfrentamiento.

Paul Michael reconoce su error tras enfrentamiento con Samahara Lobatón y Shirley Arica

Las tensiones en 'La Granja VIP' se hicieron sentir la mañana siguiente a la sanción impuesta por la producción, tras la fuerte pelea que estuvo marcada por gritos e insultos de alto calibre entre los participantes.

En ese contexto, Paul Michael, pareja de Pamela López, fue el primero en dar un paso al frente para buscar la reconciliación con el grupo de 'Las Víboras'. Inicialmente, se acercó a Shirley Arica para pedirle disculpas y luego hizo lo propio con Samahara Lobatón, escenas que quedaron registradas en la transmisión 24/7 del reality.

"Voy a comenzar aceptando mis errores, sé que he sido un patán con todas ustedes, sé que no he sido caballero... Quiero sentir paz, tranquilidad, no me gusta esto que está pasando. Ese día sobrepasé los límites, la lastimé (a Shirley) sin saber sus traumas... Me siento avergonzado, no soy la persona que vengo siendo aquí, no me considero esa persona. Estoy sacando mi peor versión, todo lo feo lo estoy sacando acá innecesariamente", expresó.

Asimismo, el cantante tuvo palabras dirigidas a Samahara Lobatón, buscando dejar atrás cualquier conflicto entre ambos e incluso manifestando su deseo de que su pareja, Pamela López, también pueda superar lo ocurrido.

"Cualquier cosa por mi abuelito que está en el cielo, te pido disculpas a ti y también a tu mamá, ella siempre sacará cara por ti. Igual me gustaría que Pamela lo converse, pero no depende de mí, ahora estoy hablando por mí", agregó.

Samahara Lobatón aceptó las disculpas de Paul Michael

Por su parte, Samahara Lobatón señaló que ella también, en su momento, le ofreció disculpas a Paul Michael tras haberlo calificado como "muerto de hambre". Además, la influencer reconoció que en la última discusión las cosas se salieron de control.

"Creo que ya hemos cruzado parámetros que no se debieron de cruzar. Ese día de mi boca no salió (mentadas de madre). Entonces creo que si todos estamos intentando autocontrolarnos, debería ser así. Esto es un reality, es un juego, pero ya se está pasando el límite del respeto", expresó.

Finalmente, la hija de Melissa Klug aceptó las disculpas del cantante y también le ofreció las suyas por los comentarios ofensivos que surgieron durante las últimas semanas desde el inicio del reality. Ambos sellaron el momento con un abrazo.

"Yo también te ofrezco unas disculpas. En verdad, yo soy súper fácil de hacer borrón y cuenta nueva, mientras que no se vuelva a cruzar el límite del respeto como ese día", comentó.

En conclusión, Paul Michael reconoció sus errores y, junto a Samahara Lobatón, optaron por dejar atrás sus diferencias, marcando un intento por calmar las tensiones dentro de 'La Granja VIP' tras los últimos enfrentamientos.