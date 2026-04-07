Isabella Ladera pasa incómoda situación durante la revelación de sexo de su bebé con Hugo García: ¿Qué pasó?

Isabella Ladera y Hugo García compartieron con sus seguidores la emocionante noticia de que esperan un varoncito. Sin embargo, en medio de la celebración, la influencer venezolana vivió un momento incómodo que no pasó desapercibido para quienes seguían la revelación. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Isabella Ladera vivió un momento inesperado

Este lunes 6 de abril, Isabella Ladera y Hugo García compartieron con sus seguidores la esperada revelación del sexo de su bebé. La celebración, llena de emoción y alegría, tuvo un momento inesperado que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El propio Hugo García mostró el instante en su Instagram, donde se veía cómo se desarrollaba el 'gender reveal' mientras colocaban copas sobre la torta para descubrir el color del relleno y dar a conocer el género del bebé.

Al salir el azul, todos celebraron que se trata de un varón. Sin embargo, en medio de la emoción, la venezolana sufrió un pequeño percance con su falda, dejando al descubierto parte de su ropa interior.

"Revelación de bebé... y casi de hijo", escribió el exintegrante de 'Esto es guerra', tomando con humor el incidente que no tardó en generar reacciones entre los usuarios.

A pesar de lo sucedido, Isabella Ladera acomodó su prenda rápidamente y continuó disfrutando de la celebración entre risas. Hugo García la cargó, mientras que la pequeña hija de Isabella la abrazaba emocionada, compartiendo la alegría del momento rodeada de familiares y amigos.

Isabella Ladera y Hugo García emocionados tras revelación de sexo

A través de sus redes sociales, Hugo García e Isabella Ladera compartieron su emoción al anunciar que esperan un varón. El exparticipante de 'EEG' Y 'Combate' publicó una imagen junto a Isabella Ladera y su hija, mostrando un diminuto atuendo deportivo, mientras besaba la pancita de la futura mamá.

"Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios", escribió el peruano en el post compartido con sus seguidores.

Por su parte, la influencer venezolana expresó la ilusión de convertirse en madre por segunda vez. "Los sueños sí se cumplen", comentó en sus historias mientras mostraba su emoción y las reacciones durante la fiesta de revelación del género del bebé.

En conclusión, pese al pequeño momento incómodo que vivió Isabella Ladera durante la celebración, la pareja disfrutó de la noticia y compartió su alegría por la llegada de su hijo. Mientras que amigos, familiares y seguidores no tardaron en enviar sus felicitaciones y buenos deseos.