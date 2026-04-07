Patricio Parodi y la teoría que acertó sobre el bebé de Hugo García: "Un mini Huguito"

Patricio Parodi impactó al contar que ya tenía una idea del sexo del bebé de Hugo García, y lo mejor es que no se equivocó. El chico reality aseguró que desde antes del anuncio ya intuía que sería varón. Todo lo contó en una entrevista donde recordó cómo fue ese momento en el que lanzó su teoría, que hoy ya es una realidad.

Patricio Parodi acertó con teoría sobre el bebé de Hugo García

Patricio Parodi sorprendió al revelar que ya tenía claro que el bebé de Hugo García sería varón. Y lo más curioso es que su teoría terminó siendo cierta. En una entrevista con "Más Espectáculos", el chico reality contó que todo comenzó como una intuición, pero con el tiempo se dio cuenta de que no estaba tan equivocado.

"Le dije Huguito vas a hacer un mini Huguito, no me contestó, ya con su silencio dije: 'um, debe ser, debe ser'", comentó entre risas.

Pero Patricio no se quedó solo con una corazonada. Él explicó que su idea viene de algo que escuchó en su familia cuando sus hermanas estaban embarazadas. Según él, esa "regla" sí se cumplió en su entorno.

"Por la panzota algo que me han dicho escuché ahí cuando mis hermanas estaban embarazadas era cuando tienes la panza muy inflada y muy como para arriba es varoncito y cuando está un poquito más hacia abajo es mujercita", contó. "Así exactamente pasó con mis hermanas", agregó, convencido.

Más allá de su acierto, Patricio se mostró muy contento por su amigo Hugo, quien está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. El exchico reality confesó que, aunque aún no es papá, ha podido ver de cerca lo que significa esa experiencia.

"Recién está empezando (esta etapa) yo creo que ahorita el gender reveal ahora falta que nazca y todo el proceso de ver crecer a tu hijo, a tu minimi, es algo superlindo", expresó. "Yo no lo he vivido nunca pero he gozado a mis hermanas como llevan este proceso al día de hoy y es algo maravilloso", dijo.

Patricio no dudó en felicitar a Hugo y llenarlo de buenos deseos por la llegada de su hijo. Además, dejó ver que está muy involucrado en este momento especial.

"Sí, también, yo soy tío, ahora no me quiero imaginar cómo será la felicidad aún mayor siendo tú el papá. Entonces nada felicitaciones a mi hermano Huguito toda la bendición del mundo para él", comentó. "Ya muy pronto estaré ahí en Miami visitando a mi sobrino", adelantó.

Melissa Loza también se suma a los buenos deseos

Por su parte, Melissa Loza también reaccionó a la noticia y no dudó en felicitar a Hugo. La modelo destacó el crecimiento personal de Hugo y la familia que está formando. Melissa también resaltó la buena relación que Hugo tiene con la hija de su pareja, lo que para ella es clave en esta nueva etapa.

"Tengo el mejor de los conceptos de Hugo es un buen muchacho y de verdad qué lindo que Dios lo esté bendiciendo con una familia tan linda... Va a ser un gran papá... Es una etapa muy bonita, que la disfruten muchísimo. Ellos han formado una familia, (la hija de Isabella) es parte también de la familia. Ahora Hugo ya no tiene solamente un hijito, tiene dos, así que nada desearle lo mejor", dijo.

En conclusión, Patricio Parodi no solo sorprendió con su intuición, sino que terminó acertando sobre el sexo del bebé de Hugo García. Más allá de eso, sus palabras reflejan la alegría que rodea a la pareja en esta nueva etapa. Entre felicitaciones y buenos deseos, la llegada del "mini Huguito" ya viene generando emoción entre sus amigos y seguidores.