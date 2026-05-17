Martín Velásquez cuestiona a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: "Pide chamba"

Brando Gallesi, recordado por su participación en diversas series de televisión, sorprendió al pedir apoyo económico a través de redes sociales tras revelar que atraviesa una complicada situación financiera. Su mensaje generó reacciones divididas entre los usuarios y también provocó el pronunciamiento del actor Martín Velásquez, quien cuestionó públicamente su decisión.

Martín Velásquez critica pedido de donaciones de Brando Gallesi

Durante la última edición de 'Very good', Martín Velásquez habló sobre la situación económica que atraviesa Brando Gallesi. Ambos actores compartieron elenco en la telenovela 'El regreso de Lucas', por lo que el actor dejó en claro que su comentario no buscaba atacar personalmente a su excompañero.

Antes de emitir su opinión, Velásquez señaló que sus palabras podían sonar fuertes, aunque sostuvo que también sería capaz de decírselas en la cara. Según comentó, Gallesi cuenta con una gran comunidad para generar ingresos sin necesidad de recurrir a donaciones de sus seguidores.

"Brando, estás genuinamente mal asesorado. Hermano, tienes 1,5 millones de seguidores en TikTok. Es una locura lo que tú puedes hacer y a lo que tú te puedes dedicar", expresó el actor al inicio.

Asimismo, Velásquez señaló que comprende las malas decisiones financieras, ya que él también atravesó situaciones similares en el pasado. Sin embargo, remarcó que considera importante afrontar esos problemas trabajando.

"Yo puedo entender que tú hayas tenido malas decisiones financieras. Yo he sido una persona que también ha tenido malas decisiones financieras. Pero uno se tiene que poner los pantalones y se tiene que manchar", comentó.

El actor también dejó en claro que, desde su punto de vista, Brando Gallesi debería enfocarse en buscar trabajo. Además, sostuvo que en el medio artístico siempre existen nuevas oportunidades y que los errores del pasado no deberían impedirle continuar trabajando.

"No tienes que pedir plata, hermano. Pide chamba, la chamba dignifica. Vamos a hablar en serio, a nadie le cierran las puertas de gratis. A nadie le cierran las puertas porque le cae mal a una persona. Si le caes mal a una persona, le vas a caer bien a cinco más. Si hiciste algo, simplemente agarras, pides perdón y sigues adelante y empiezas a chambear", aconsejó.

Brando Gallesi asegura que perdió sus ahorros

Brando Gallesi reveló en TikTok que atraviesa un complicado momento económico luego de perder gran parte de sus ahorros. El actor recordó que a los 19 años llegó a ganar hasta 30 mil soles mensuales gracias a campañas y contenido digital, dinero que utilizó para ayudar a su familia.

Tras compartir su situación, sus seguidores le solicitaron un QR para apoyarlo, propuesta que aceptó asegurando que nunca antes había pedido ayuda públicamente.

"Si me quieren apoyar, está bien, todo será bien recibido; les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad. Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta, para darnos de comer para mí y para mi gorda (su perrita)", manifestó el artista al agradecer el respaldo de sus seguidores.

En conclusión, Martín Velásquez consideró que Brando Gallesi todavía cuenta con herramientas y oportunidades para salir adelante, por lo que le recomendó enfocarse en buscar trabajo y aprovechar la gran comunidad que ha formado en redes sociales para reinventarse profesionalmente.