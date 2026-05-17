Actriz mexicana Stephanie Salas habría hecho desplante a Laura Huarcayo EN VIVO: ¿Qué pasó?

La reciente visita de Humberto Zurita y Stephanie Salas al programa 'Mande quien mande' terminó generando revuelo en redes sociales. Aunque la pareja llegó al set para promocionar la obra teatral 'El seductor', un inesperado momento entre la actriz mexicana y Laura Huarcayo terminó robándose la atención de los televidentes.

Stephanie Salas protagoniza incómodo momento con Laura Huarcayo

Durante la última emisión del magazine de América TV, la conductora recibió como invitados a Humberto Zurita y su pareja Stephanie Salas. La entrevista transcurrió con normalidad hasta los minutos finales del programa, cuando ocurrió una escena que terminó generando revuelo en redes sociales.

Todo ocurrió al cierre del programa, cuando el actor mexicano se despedía antes de retirarse del estudio. En ese instante, Laura Huarcayo intentó despedirse cordialmente de Stephanie Salas y se acercó a ella colocando una mano sobre su hombro para llamar su atención.

Pese al gesto de la conductora, la artista mexicana continuó mirando hacia otro lado durante algunos segundos. Luego, tras la insistencia de Laura, Stephanie volteó, aunque su expresión fue interpretada por muchos usuarios como distante e incómoda.

La tensión se hizo más evidente cuando Laura Huarcayo intentó despedirse con un beso en la mejilla. Sin embargo, Stephanie Salas retiró discretamente el brazo de la conductora y solo respondió con una breve sonrisa, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Usuarios especulan sobre el motivo de la incomodidad

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a debatir sobre las posibles razones detrás de la actitud de Stephanie Salas durante el programa. Una de las teorías más comentadas estuvo relacionada con una dinámica realizada minutos antes en el set.

Durante una dinámica de actuación, Humberto Zurita y Laura Huarcayo debían interpretar una escena de beso, aunque la conductora rechazó el gesto y ambos solo se dieron un abrazo. Pese a ello, usuarios en redes especularon que la situación habría incomodado a Stephanie Salas y hasta hablaron de posibles celos.

Otra de las hipótesis que surgió en redes apunta a que la mexicana se habría incomodado luego de que la producción mostrara antiguas fotografías suyas para la revista Playboy. Usuarios señalaron que la actriz no habría tomado bien que esas imágenes fueran expuestas durante la entrevista.

En conclusión, lo que parecía ser una tranquila visita promocional terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de 'Mande quien mande'. La actitud de Stephanie Salas hacia Laura Huarcayo despertó todo tipo de interpretaciones en redes sociales.