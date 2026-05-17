Sirena Ortiz envía emotivo mensaje a Gabriel Meneses antes de su operación: "Muchísima fuerza"

Gabriel Meneses atraviesa un complicado momento de salud luego de sufrir una fuerte caída durante una competencia en 'Esto es guerra', accidente que le provocó una fractura de vértebras y lo llevó a ser operado. Antes de la intervención, su novia Sirena Ortiz le dedicó un emotivo mensaje de apoyo en redes sociales.

Sirena Ortiz dedica emotivo mensaje antes de la operación de Gabriel Meneses

Este domingo 17 de mayo, Gabriel Meneses ingresó a cirugía para tratar la fractura de vértebras que sufrió tras la fuerte caída que protagonizó en 'EEG'. Durante los últimos días, el actor peruano permaneció internado mientras recibía la visita de familiares, amigos y compañeros del reality.

"Me voy pal' quirófano. Un comercial y volvemos", escribió el actor de 'Al fondo hay sitio', manteniendo el ánimo positivo.

Quien también ha estado pendiente de su recuperación es su novia Sirena Ortiz. A través de sus redes sociales, la actriz compartió unas fotografías pasadas con Gabriel Meneses, acompañada de un emotivo mensaje, donde expresó su confianza en que la intervención saldrá de la mejor manera.

"Muchísima fuerza hoy amor. Todo va a salir súper bien, ya quiero verte sonreír otra vez como todos los días", escribió la actriz en su publicación.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes también enviaron palabras de aliento y buenos deseos para la pronta recuperación del participante de 'Esto es guerra'.

Mensaje de Sirena Ortiz a Gabriel Meneses.

Gabriel Meneses contó detalles de su estado de salud

El accidente ocurrió el pasado lunes 11 de mayo durante uno de los juegos del reality, cuando Gabriel Meneses cayó de espaldas mientras realizaba un circuito de competencia. Tras el fuerte impacto, el programa lo trasladó inmediatamente a una clínica para realizarle diversos exámenes médicos.

Días después, el actor se comunicó con el programa para contar cómo evolucionaba su estado de salud y confesó que seguía sintiendo intensos dolores en la zona lumbar.

"El dolor persiste, es un dolor fuerte. Tengo fractura en las vértebras. Ahorita me están trayendo los resultados de la resonancia y se ve si es fractura en una o en dos, pero de que hay fractura, hay fractura. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo. El dolor está focalizado en la zona lumbar", declaró.

En conclusión, Gabriel Meneses continúa enfocado en su recuperación tras el accidente sufrido en 'Esto es guerra'. Mientras espera evolucionar favorablemente después de la operación, el actor sigue recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores y de Sirena Ortiz, quien no se ha separado de él en este complicado momento.