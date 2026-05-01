Pancho Rodríguez sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caerse durante una competencia de 'EEG'

El programa 'Esto es Guerra' lleva muchos años convirtiéndose en el favorito del público por sus competencias de alto riesgo. Es así como ahora, el participante Pancho Rodríguez ha resultado lastimado tras caerse de cabeza.

Pancho Rodríguez cae de cabeza durante un juego

El chico reality Pancho Rodríguez estuvo participando en un juego donde tenía que pasar por algunas cuerdas, pero al dar un mal salto terminó cayendo de cabeza contra el piso. Felizmente, el joven llevaba casco durante la competencia, pero el golpe fue muy fuerte que terminó recostado en el piso.

Personal de emergencias ingresó al set y le colocó un collarín para proteger su columna vertebral debido a la fuerte caída que tuvo. Es así como fue retirado del lugar para sea atendido en un hospital. Así mismo, Pancho decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales compartiendo un mensaje agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

"Mi gente hermosa, muchísimas gracias por todos los mensajes de preocupación. Mañana les cuenta mi estado de salud, gracias", expresó el chico reality por medio de sus redes sociales donde sale en una foto usando un collarín por el golpe que tuvo.

Rosángela afirma que Pancho la bloqueó

Rosángela Espinoza no se guardó nada y contó lo que pasó después de mostrar los chats de WhatsApp en "Esto es Guerra". Según explicó, Pancho Rodríguez la bloqueó en Instagram para que no pueda ver los mensajes.

La influencer aseguró que esta reacción llegó luego de que ella mostrara conversaciones entre ambos para aclarar los rumores. Según dice, no hay nada comprometedor, pero igual Pancho decidió tomar distancia. La 'chica reality' no dudó en criticar la actitud de Pancho y la calificó como inmadura.

"Bueno, ya dejar este tema ahí con respecto a Pancho. Me bloqueó en Instagram... ok, está bien. Ya saben por qué lo hizo para que yo no pueda tener acceso a los mensajes, porque según él yo le escribí por ahí y que habían mensajes y no hay absolutamente nada. La comunicación fue en WhatsApp ahí están los mensajes ya los mostré", dijo.

De esta manera, Pancho Rodríguez ha tenido algunas confrontaciones con la joven Rosángela Espínoza durante el programa 'Esto es Guerra', pero ahora, se encuentra delicado de salud luego de que se cayera de cabeza durante un juego que realizaba el pasado 30 de abril, causando que fuera llevado de emergencia para ser atendido de manera inmediata.