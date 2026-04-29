Fallece influencer tras batalla contra el cáncer y conmueve con último mensaje: "No estoy lista para irme"

La comunidad de internet se encuentra de luto tras el fallecimiento de una joven influencer de 19 años, quien días antes había conmovido a sus seguidores con un desgarrador mensaje en el que pedía tener más tiempo de vida. Su partida ha generado gran impacto en redes sociales.

Joven influencer fallece debido a extraña enfermedad

El pasado 24 de abril se confirmó el fallecimiento de la influencer neerlandesa Jade Kops, quien enfrentó durante varios años el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común que se desarrolla en las células musculares unidas a los huesos y que le fue diagnosticado cuando tenía 14 años. Su familia fue la encargada de comunicar la triste noticia a través de redes sociales.

"Profundamente entristecidos e increíblemente orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, queremos comunicarles que Jade falleció esta mañana a las 5:50 AM en nuestra presencia", se lee en el mensaje publicado en Instagram.

Con 19 años, Jade Kops se había ganado una gran comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde superaba los 400 mil seguidores. Allí compartía de manera constante su experiencia enfrentando la enfermedad, lo que generó gran impacto y solidaridad entre sus seguidores.

No obstante, uno de los momentos que más conmovió a su audiencia fue su última publicación, en la que expresó el sufrimiento por el deterioro de su estado de salud y su deseo de seguir con vida.

"Me acercaste un día más a la muerte, pero no quiero irme todavía. Todavía quiero estar aquí. Quedarme un rato, sentir un rato y estar cerca de las personas que amo. Así que cuando no te vas, pero aún te quedas, querido tumor... Entonces más despacio, por favor. Dame tiempo. Todavía estoy feliz y lejos de estar lista para irme", escribió la joven influencer.

Jade Kops y su legado de concientización sobre el cáncer infantil

La creadora de contenido Jade Kops aprovechó la visibilidad que alcanzó en redes sociales para dar a conocer el tipo de cáncer que padecía. Desde su diagnóstico a los 14 años, usó sus plataformas para compartir su tratamiento y mostrar su lucha diaria.

Con el tiempo, no solo relató su experiencia personal, sino que también se convirtió en una voz activa en la concientización sobre el cáncer infantil. A través de su cuenta @mijnlevenmetkanker_, logró recaudar millones de euros para la investigación.

Además, publicó el libro 'Voor altijd jong' (Para siempre joven), donde plasmó sus reflexiones sobre la vida y la enfermedad. Su historia generó gran impacto y apoyo en redes sociales.

En conclusión, la influencer de 19 años, Jade Kops, falleció tras una larga batalla contra el cáncer, dejando un legado de concientización y un mensaje de lucha que conmovió a miles de personas en todo el mundo.