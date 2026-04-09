Karen Paniagua recibe distinción del Parlamento Andino y desata críticas: "No me avergüenzo de mi pasado"

La entrega de un reconocimiento a la influencer Karen Paniagua generó controversia en redes y la opinión pública. Lo que parecía una ceremonia protocolar se volvió debate al figurar entre los "ciudadanos de valor", debido a su pasado en plataformas para adultos.

Reconocimiento genera polémica en redes

El acto se desarrolló con normalidad hasta que se anunció la distinción a Paniagua, entregada por el parlamentario andino Javier Arce. La ceremonia buscaba resaltar trayectorias ligadas al emprendimiento y la promoción cultural, y fue difundida a través de canales institucionales.

Durante la presentación, la influencer fue calificada como una figura "auténtica, líder y comprometida con la sociedad". Incluso, el documento oficial sostuvo que su aporte resulta "invaluable para el desarrollo integral de nuestra patria" y que contribuye a construir una sociedad "más justa, humana y equitativa".

La reacción fue inmediata. Tras viralizarse las imágenes, usuarios cuestionaron los criterios del reconocimiento y señalaron que las descripciones no correspondían con el tipo de contenido por el que la influencer es conocida.

Asimismo, varios comentarios apuntaron directamente contra el parlamentario Javier Arce, a quien acusaron de restar seriedad a este tipo de homenajes al incluir perfiles tan diversos en una misma lista. Pese a las críticas, el funcionario defendió la ceremonia y destacó el valor de los participantes.

"Me siento orgulloso de reconocer a esos grandes talentos, esos grandes emprendedores, empresarios, mujeres de la belleza, mujeres intelectuales de la cultura", expresó durante su intervención. Además, subrayó el protagonismo femenino en estos espacios: "Veo muchas mesas de honor con el 90 % de mujeres que están ingresando a tomar las decisiones radicales frente a lo que viene".

Karen Paniagua responde tras críticas

Ante la ola de comentarios negativos, Karen Paniagua optó por limitar la interacción en sus redes sociales y posteriormente difundió un video para pronunciarse directamente sobre la polémica. En su mensaje, aclaró que su invitación a la ceremonia fue realizada por una organización civil, que buscaba reconocer su labor social y empresarial.

"He visto todo lo que se está hablando sobre mí y por eso quiero hablarles directamente haciendo este video. Sí, tuve una etapa donde estuve en plataformas y no me avergüenzo porque fue una decisión personal que forma parte de mi historia. Pero eso no define quién soy hoy", manifestó.

La influencer también explicó que actualmente se encuentra enfocada en nuevos proyectos personales y profesionales, alejados de su pasado. Según indicó, su prioridad está en el trabajo social, el desarrollo de sus emprendimientos gastronómicos y su formación académica.

"Hoy soy una mujer que está creciendo, está cambiando y está construyendo una nueva etapa con esfuerzo y con propósito. Hoy estoy enfocada en mi ONG, mis dos restaurantes y además estoy estudiando la carrera de Derecho porque quiero crecer y quiero hacer las cosas bien", afirmó.

Asimismo, enfatizó que no ha cometido delitos ni ha causado daño a terceros, pese a las duras críticas recibidas. "Ni tampoco le he hecho daño a nadie", agregó, al referirse a los comentarios que calificó como injustos.

El caso de Karen Paniagua evidencia cómo los reconocimientos públicos pueden generar debate al cruzarse con la trayectoria de los homenajeados. Mientras algunos cuestionan los criterios, otros defienden valorar procesos de cambio. En medio de la polémica, la influencer reafirma su presente y mantiene abierta la discusión.