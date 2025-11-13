Magaly Medina destruye a partidos por fichar a faranduleros: "¿Gente así queremos en el Congreso?"

La 'Urraca' volvió a encender la polémica en "Magaly TV La Firme" tras lanzar un fuerte mensaje contra los partidos políticos que están invitando a personajes de la farándula peruana para postular al Congreso en las elecciones del 2026. Y, como siempre, habló sin filtros ni medias tintas.

Magaly explota contra partidos que postulan faranduleros

Fiel a su estilo, Magaly Medina volvió a generar polémica al criticar con todo a los partidos políticos que están incluyendo a figuras de la farándula peruana como posibles candidatos al Congreso para las elecciones de 2026. La periodista no se guardó nada y dejó claro que este tipo de decisiones le parecen una falta de respeto para los votantes.

"No entiendo por qué tratar de diferenciarse y llamar la atención del electorado, poniendo a figuras de la farándula que no precisamente se han destacado por sus actos profesionales, sino más bien por sus escándalos", dijo la conductora de "Magaly TV La Firme", visiblemente indignada.

Durante su programa, la popular 'Urraca' señaló que muchos de estos personajes solo buscan beneficios personales y no tienen idea de lo que implica un cargo político. Su crítica fue directa y sin filtros, generando amplio debate en redes sociales.

"Algunos de ellos, en un afán angurriento porque no tienen oficio ni beneficio, creen que llegar al Congreso es una forma de hacerse ricos. ¿Gente así queremos en el Congreso?", cuestionó con dureza.

Y no se quedó ahí. Magaly también instó a la población a pensar mejor su voto. Recalcó que elegir con responsabilidad es clave para evitar que personas sin preparación lleguen al poder.

"Hay que ser un poquito más pensantes, porque los candidatos, con tal de ganar votos, van a hacer cualquier cosa y van a meter en sus listas a las personas menos idóneas", advirtió.

Entre los nombres que mencionó figuran Christian Cueva, Pamela López, Florcita Polo, Karen Paniagua, Olenka Zimmermann y Génesis Tapia. Según la periodista, ellos no tendrían preparación ni trayectoria suficiente para representar al país.

Duro mensaje a Christian Cueva y Pamela López

Magaly no dudó en referirse directamente al futbolista Christian Cueva, quien habría mostrado interés en postular. La periodista consideró que su fama deportiva no lo califica automáticamente como un buen representante político.

"Habrá gente que solo lo conoce en sus mejores épocas y que le cae simpático a mucho público pelotero, pero eso no lo hace un buen candidato para el Congreso. Hay que saber diferenciar. Él, por ejemplo, tiene una carrera que está en declive", señaló con ironía.

Sobre Pamela López, aún esposa del jugador, también lanzó un comentario filoso. La conductora reiteró que el Congreso no debe ser visto como una oportunidad económica, sino como un espacio de servicio al país.

"¿Qué cosa hace además de pasearse de canal en canal? No tiene absolutamente nada. Y creo que deberíamos buscar como representantes a gente que haya hecho algo por la vida y que no vea al Congreso como una billetera grande donde meter la mano y sacar la plata de todos los peruanos", sostuvo.

En conclusión, Magaly Medina dejó claro que no está de acuerdo con que la política se convierta en un escenario más de farándula. Para ella, los partidos deben priorizar a personas preparadas y con vocación de servicio, no a famosos que buscan pantalla o sueldo fijo.