Kingteka estalla contra Magaly Medina y advierte demanda: "Te voy a hacer pagar más que Jeffry"

Kingteka está en el ojo de la tormenta tras arremeter contra Magaly Medina en plena transmisión en vivo. El streamer no se quedó callado y aseguró que tomará acciones legales luego de ser vinculado con el caso de Piero Arenas.

Kingteka amenaza a Magaly Medina con demanda

Kingteka lanzó una fuerte advertencia contra Magaly Medina y dejó claro que no piensa quedarse callado. El streamer reaccionó en vivo luego de que lo vincularan con un caso delicado que viene siendo investigado.

Todo comenzó cuando en "Magaly TV La Firme" se comentó que Kingteka habría tenido relación con la difusión de contenido en medio de la denuncia contra Piero Arenas. Esa versión hizo estallar al creador de contenido. Durante una transmisión en vivo, Kingteka no dudó en defenderse y negar lo que se estaba diciendo sobre él. Su reacción fue directa y sin filtro.

"¿Yo he transmitido...? Hey, graba eso. Mira lo que está afirmando que yo he trasmitido. Asu, vas a ver, te voy a hacer pagar más que Jeffry. Grábame esa parte. ¿Yo he transmitido? Okey", expresó con evidente molestia.

El streamer no solo negó las acusaciones, también dejó en claro que tomará acciones legales. Su mensaje fue claro y fuerte. Con esto, hizo referencia al caso de Jefferson Farfán, quien ganó una demanda contra Magaly Medina hace un tiempo. Todo indica que Kingteka buscaría seguir ese mismo camino.

Se desmarca totalmente

En medio de su descargo, Kingteka también habló sobre su relación con Piero Arenas, quien está en el centro de la investigación. El streamer quiso dejar todo claro.

"No tuve nada que ver", afirmó. Incluso, lanzó una frase fuerte contra el exchico reality: "imbécil", dejando ver que no quiere ser vinculado de ninguna forma con lo que se está investigando.

Magaly se rectifica en vivo

Tras la respuesta del streamer, Magaly Medina se pronunció en su programa y decidió hacer una aclaración sobre lo que se había dicho. Aunque reconoció ese punto, también explicó su postura sobre el tema.

"Hay que corregir la información que dimos ayer. Kingteka no es el que transmite, pero sí es su comunidad. En su Discord él abre. Cuando Piero Arenas invita a sus Discord. Todos los que estaban en Kick con Kingteka y Piero Arenas, pues la comunidad de Kingteka se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas", señaló.

La conductora también fue firme al hablar del papel de las redes sociales en este caso y cómo se habría difundido el contenido. Además, cuestionó la responsabilidad de las plataformas y de quienes compartieron el material.

"O sea Piero transmitió desde su Discord y la comunidad de Kingteka extrajo ese material y lo compartió. Las comunidades de ambos ayudaron a que estos videos se transmitieran violando la privacidad de esta muchacha", comentó.

En conclusión, Kingteka dejó claro que no aceptará ser vinculado con este caso y advirtió que tomará acciones legales contra Magaly Medina. Mientras la conductora se rectificó parcialmente, el conflicto entre ambos sigue escalando. Por ahora, la polémica continúa y el caso mantiene la atención del público a la espera de lo que ocurra en los próximos días.