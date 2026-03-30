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Magaly destruye a Jesús Alzamora por culpar a los medios tras infidelidad a su esposa: "Me parece cobarde"

Magaly Medina arremetió contra Jesús Alzamora tras sus declaraciones sobre la polémica por su infidelidad. La 'Urraca' lo instó a admitir su responsabilidad y dejar de culpar a los medios por lo ocurrido.

Magaly Medina recordó su ampay a Jesús Alzamora.
Magaly Medina recordó su ampay a Jesús Alzamora. (Composición Karibeña)
30/03/2026

El conductor Jesús Alzamora volvió a generar titulares en la farándula tras pronunciarse por primera vez sobre la infidelidad a su esposa, María Paz Gonzales-Vigil. Luego de sus declaraciones, Magaly Medina, quien lo ampayó en su momento con una joven en Colombia,  arremetió contra él por asegurar que los medios habrían construido una "narrativa" para vender. 

Magaly Medina le responde a Jesús Alzamora

Magaly Medina reaccionó a la entrevista que Jesús Alzamora ofreció a Milagros Leiva, en la que habló sobre uno de los momentos más difíciles de su relación: la infidelidad a su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, ocurrida en Colombia. 

Según el también actor, cuando las imágenes fueron difundidas en el programa de la 'urraca', la situación ya había sido superada en su ámbito personal.

"Esto pasó en el 2023. El rollo público pasó en el 2024, un año y medio después, simplemente para hincar. Yo sabía quiénes estaban detrás de esto y entiendo que estas personas lamentablemente como forma de contenido hacen estas cosas (...) Es muy fácil sacar un clip y armas una narrativa de algo que no es así", declaró.

Ante la sugerencia de que su programa habría "armado" el ampay, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' rechazó tajantemente esa versión y dejó en claro su postura, asegurando que las imágenes difundidas corresponden a hechos reales y no a una puesta en escena.

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"Vaya, es un hombre de televisión negando lo evidente. Como diciendo eso es armado (...) Eso no es cierto 'mago' Alzamora, hay que aclararle que las imágenes que en este programa se han exhibido no tiene nada de telenovela armada", expresó la periodista. 

Asimismo, Magaly Medina criticó la actitud de Jesús Alzamora, al considerar que busca mostrar una imagen alejada de lo ocurrido y que, en lugar de asumir su responsabilidad, opta por señalar a terceras personas.

"En vez de salir y reconocer su falta de respeto hacia la mujer que le prometieron fidelidad, intentan la manera de echarle la culpa al resto. Eso me parece bajo, cobarde, asume pues", fueron las contundentes palabras de la pelirroja.

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Jesús Alzamora le pidió disculpas a su esposa y le confesó su infidelidad 

Por otro lado, Jesús Alzamora señaló que en 2023, cuando ocurrieron los hechos registrados en Colombia, decidió hablar de inmediato con su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, y pedirle disculpas. Según explicó, no ocultó lo sucedido y optó por decirle la verdad desde el primer momento. 

"Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más (la engañé)", declaró. "La naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto", agregó.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina también opinó sobre la dinámica de este tipo de situaciones, cuestionando cómo algunas mujeres deciden perdonar las infidelidades. 

"A veces, en estas infidelidades, la relación permanece solo porque el hombre espera que la mujer perdone (...) Además, creo yo, que la mujer de él se siente orgullosa. Como si fuera el adorador, como si el permanecer a su lado le hiciera algún honor", expresó.

En conclusión, las declaraciones de Jesús Alzamora no solo reavivaron la polémica en torno a su vida personal, sino que también generaron una contundente respuesta de Magaly Medina, quien rechazó cualquier intento de responsabilizar a los medios por lo ocurrido.

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