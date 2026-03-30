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¡Rompió su silencio!

Jesús Alzamora admite por primera vez su infidelidad a su esposa y revela: "Le pedí perdón de rodillas"

Jesús Alzamora confesó la infidelidad que marcó su relación con María Paz Gonzales-Vigil. Además, contó cómo lograron superar la crisis y seguir juntos.

Jesús Alzamora habla tras su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia.
Jesús Alzamora habla tras su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia. (Composición Karibeña)
30/03/2026

Jesús Alzamora habló por primera vez sobre el escándalo que marcó su relación con su esposa María Paz Gonzales-Vigil. Luego de casi dos años, decidió contar cómo vivió su infidelidad en Colombia y cómo logró salvar su matrimonio.

Jesús Alzamora rompe su silencio tras infidelidad a su esposa

El actor y conductor Jesús Alzamora decidió hablar por primera vez sobre uno de los momentos más duros de su vida personal: la infidelidad que cometió contra su esposa María Paz Gonzales-Vigil. Luego de casi dos años, el también creador de contenido contó cómo enfrentó este episodio y cómo lograron seguir adelante como pareja.

Durante una entrevista, Alzamora no se guardó nada y reconoció que cometió un error grave. Su testimonio sorprendió porque habló con sinceridad y sin intentar justificarse. Todo comenzó cuando le preguntaron directamente por qué le fue infiel a su esposa. Antes de responder, él destacó lo importante que es ella en su vida. Pero luego fue claro y directo sobre lo ocurrido.

"Encuentro en ella un amor, una calma. Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad, una benevolencia que hizo que yo me derrita ahí", expresó. "Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo", confesó.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando contó cómo reaccionó tras lo sucedido. Según explicó, no ocultó nada y decidió decirle la verdad a su esposa de inmediato. Además, dejó en claro que no busca excusas, aunque mencionó que había situaciones internas que no quiere exponer.

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"Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más (la engañé)", afirmó. "La naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto", señaló.

El actor contó que, tras la confesión, vivieron momentos muy complicados. No fue fácil enfrentar la situación, pero ambos decidieron hacerlo en privado. Durante esas semanas, tuvieron que hablar mucho y enfrentar el problema sin ayuda externa. Fue un proceso duro, pero necesario para seguir adelante.

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"Apenas regresé, le conté todo a Paz. Tuvimos semanas durísimas, pero logramos salir adelante", explicó el actor.

La confianza se recuperó

A pesar de todo, Alzamora asegura que la confianza no se rompió por completo. Incluso, afirma que hoy su esposa confía totalmente en él. También explicó que el hecho de haber enfrentado el problema en silencio ayudó mucho.

"(¿Y tú crees que Paz realmente confía en ti?) Sí, 100%, porque fue parte de la conversación. Y como todo fue manejado a puertas cerradas, mucho antes de que salga el chisme, eso hizo que nuestro matrimonio después de pasar ese tumbo tan duro fuera más fuerte", comentó.

Lejos de lo que muchos imaginaban, el actor aseguró que su relación está en un buen momento. Según dijo, todo lo vivido los ayudó a crecer como pareja. Incluso aclaró que cuando el tema se hizo público, ellos ya lo habían superado.

"Hoy estamos en nuestro mejor momento hace ya unos 2 años o 3 años. Esto pasó en el 2023. El rollo público pasó en el 2024, un año y medio después, simplemente para hincar. Yo sabía quiénes estaban detrás de esto", reveló.

En conclusión, Jesús Alzamora decidió contar su verdad públicamente sobre la infidelidad a su esposa años después y asumir su error sin rodeos. Aunque vivieron una etapa muy difícil, él y María Paz lograron reconstruir su relación. Hoy, el creador de contenido asegura que estar más fuertes.

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