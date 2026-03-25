Onelia Molina siente DESAGRADO por Mario Irivarren tras infidelidad: "Mientras más lejos mejor"

Ya ha pasado más de una semana desde que Onelia Molina decidió separarse de Mario Irivarren tras revelarse a nivel nacional que le fue infiel. Ahora, la odontóloga arremetió contra su expareja señalando que sentiría mucho desagrado hacia él.

Onelia Molina arremete contra Mario Irivarren

El programa 'Magaly TV: La Firme' ha revelado la conversación que tuvo Onelia Molina con sus reporteros de manera muy privada. En los audios se puede escuchar cómo la chica reality despotrica contra su expareja Mario Irivarren y que sentiría desagrado tras verlo con besando a dos mujeres en un yate, dejando a la imaginación lo que pasó después.

"Yo en realidad no voy a volver con mi relación... Es más, yo le tengo un asco a esa persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos mejor. Es más si lo hacen mie*** mejor", se le escucha decir a la joven odontóloga con mucha seguridad.

No autorizó conversación privada

Durante su participación en el programa "Doble Sentido", Onelia Molina explicó su versión sobre la filtración de los chats difundidos en Magaly TV La Firme. La modelo sostuvo que nunca autorizó que dicha conversación se hiciera pública y que, en realidad, fue grabada sin que ella lo supiera.

"Lo único que quise hacer en su momento es enviar mi comunicado y solo eso. Lamentablemente conversé con personas que de repente en su momento me enviaron muchos datos de lo que viene pasando con mi pareja y lamentablemente me hicieron una llamada que pensé que era privada pero fue grabada sin mi consentimiento, pero igual no mentí, no dije algo que no es, las cosas fueron así", declaró.

En ese sentido, remarcó que su intención inicial no era exponer detalles, sino simplemente aclarar su situación personal tras el escándalo. Según explicó, la conversación surgió en un contexto delicado, luego de recibir información y pruebas que la afectaron emocionalmente. Además, dejó en claro que no existió ningún acuerdo económico ni entrevista formal para revelar esa información.

De esta manera, Onelia Molina ha dejado en claro que no piensa regresar con Mario Irivarren tras todo el ampay expuesto y que le habría sido infiel en más de una ocasión, sintiendo solo desagrado hacia él y no querer verlo nunca más. Además, después aclaró que lo conversado con 'urraco' de Magaly Medina fue de manera privada y no creyó que lo harían público, solo daba información para que investiguen.