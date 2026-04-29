Pamela Franco mantiene su posición ante la demanda del padre de su hija: "Es mi verdad"

La cantante Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que el padre de su hija le enviara una carta notarial solicitando que se retracte de algunas declaraciones relacionadas con su rol como pareja y padre. Sin embargo, la artista ha sido firme en su postura y aseguró que no piensa dar marcha atrás en lo dicho.

Pamela Franco no se retracta tras carta notarial

Pamela Franco recibió una carta notarial en la que se le otorgaba un plazo de 48 horas para retractarse y pedir disculpas por declaraciones realizadas sobre su expareja. Sin embargo, tras vencer el tiempo sin que esto se concrete, la defensa del cantante de cumbia anunció que procederá con una demanda por difamación.

En conversación con 'Amor y Fuego', la intérprete de 'Dile la verdad' se mantuvo firme pese a la advertencia legal, asegurando que sus declaraciones responden a su experiencia personal y a su percepción de los hechos.

"Yo me mantengo en mi posición porque todo lo que he dicho es lo que yo he vivido, es la verdad, es mi verdad, no estoy mintiendo. A cualquier pregunta que me han hecho he dado mi opinión, mi manera como yo lo veo, y hay libertad de expresión. Yo no puedo retractarme ante algo que he vivido, ante mis pensamientos y mi sentir", señaló.

Asimismo, la cantante de cumbia consideró que detrás de la carta notarial habría una intención de silenciarla, ya que, según indicó, ha vivido diversas situaciones que podría relatar.

"Se están yendo por otro lado, lo que quieren ellos es callarme e intimidarme, que no hable (...) La verdad es que ya hay un montón de cosas, imagínate sentarme y hablar todo lo que he vivido, hay un montón de cosas y él perfectamente lo sabe. Lo único que voy a decir es que no me voy a retractar", afirmó.

Finalmente, Pamela Franco cuestionó que este tipo de acciones legales se repitan en el tiempo, señalando que su expareja ya habría recurrido a medidas similares en otras ocasiones. Pese a ello, reiteró su postura y aseguró que esperará la demanda para responder en su momento.

Pamela Franco cuestiona al padre de su hija

Uno de los puntos que señala la carta notarial se refiere a algunas declaraciones que habría hecho Pamela Franco, en las que puso en duda el rol de padre de su expareja. Al respecto, la artista aclaró que solo expresó su opinión en base a lo que ha vivido y se mantuvo firme en su postura.

"Para mí es una mala persona por lo que he vivido. Yo no he dicho que es un mal padre, a mí me preguntaron si creía que era un buen padre y yo di mi opinión. Él no me puede decir lo que debo pensar ni lo que debo sentir. De repente para él es un buen padre con la media hora y la pensión que le da a su hija", respondió.

En conclusión, Pamela Franco se mantiene firme en su postura y aseguró que no se retractará de sus declaraciones, reafirmando que solo ha expresado su verdad sobre lo que vivió con su expareja.