Futbolista de Juan Pablo II es denunciado de agredir a su expareja embarazada: "Era una relación muy tóxica"

El futbolista Arón Sánchez, del club Juan Pablo II, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por su expareja, Débora Goytizolo, por presunta agresión física y psicológica. La acusación genera preocupación, ya que, según su testimonio, algunos hechos habrían ocurrido durante su embarazo.

Testimonio detalla episodios de violencia reiterada

El caso salió a la luz luego de que Goytizolo brindara declaraciones al programa América Hoy, donde detalló una serie de situaciones que, asegura, marcaron su relación de casi tres años con el deportista. Según relató, las agresiones habrían sido constantes y de alta intensidad.

Durante su intervención televisiva, Débora Goytizolo describió con detalle los presuntos actos de violencia que habría sufrido a manos del deportista. Según su versión, las discusiones derivaban constantemente en agresiones físicas de alta intensidad.

"Porque siempre teníamos peleas y me pegaba, ¿me entiendes? Pero me pegaba fuerte, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera es un empujón, o sea, me agarraba de los pelos y yo tenía un pasadizo grande y en ese pasadizo me jaló de casi 300 cm el pasadizo y así me daba vueltas", declaró.

La denunciante sostuvo que estos hechos no fueron aislados, sino parte de un patrón de conducta violenta que se mantuvo durante gran parte de la relación. Además, indicó que uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 19 de abril, cuando, según su relato, fue amenazada con un arma de fuego.

"Me metió al carro, al taxi, y en ese taxi me comenzó a decir que me iba a matar", afirmó, al recordar el momento en que, tras una discusión, habría sido obligada a subir a un vehículo contra su voluntad.

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Denuncia incluye amenazas durante el embarazo

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que, de acuerdo con el testimonio de Goytizolo, las agresiones también se habrían producido mientras ella se encontraba embarazada de casi cinco meses. La joven relató que la situación se desató luego de encontrar al futbolista en el cine con otra mujer.

"Me llevó a su casa y fue como a traer una pistola y literal me quiso matar. Fui a la comisaría y lo denuncié y él estuvo ahí. Lo dejaron hasta las 7 de la mañana en la comisaría", señaló.

Asimismo, confirmó que los episodios de violencia no cesaron pese a su estado de gestación: "Era una relación muy tóxica. Él me celaba", comentó, para luego responder de manera contundente cuando fue consultada sobre si sufrió agresiones durante el embarazo: "Claro que sí".

Estas declaraciones han generado indignación en la opinión pública, debido a la gravedad de los hechos denunciados y el contexto en el que habrían ocurrido.

Hasta el momento, el club Juan Pablo II no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la situación que involucra a su jugador. Sin embargo, se conoció que el Poder Judicial ya dictó medidas de protección a favor de la denunciante, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

En conclusión, el caso ha generado impacto por la gravedad de las acusaciones. Las declaraciones de Débora Goytizolo refuerzan la importancia de denunciar la violencia y de garantizar protección a las víctimas mientras se determinan responsabilidades.