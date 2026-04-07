Abogado de joven niega que Piero Arenas tenga orden de detención preliminar: "Se burla de la justicia"

Piero Arenas volvió a estar en el centro de la polémica luego de asegurar en una transmisión que le habían dictado prisión preventiva. Sin embargo, el abogado de la denunciante Marcela Sánchez salió al frente y lo negó todo.

Abogado desmiente que Piero Arenas tenga prisión preventiva

Piero Arenas vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por algo que él mismo dijo. El exchico reality aseguró en una transmisión en Kick que le dictaron prisión preventiva. Sin embargo, el abogado de Marcela Sánchez, la joven que lo denunció, desmintió por completo sus palabras y dejó en claro que no hay ninguna orden de detención preliminar en su contra.

"Eso es mentira", señaló sin rodeos Felipe Salas, abogado de Marcela Sánchez en el programa "Magaly TV La Firme".

Felipe Salas, defensa de la denunciante, no se guardó nada y cuestionó directamente a Piero Arenas. Según explicó, ya verificaron la información con las autoridades.

"Es una burla al Estado, es una burla a las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado con la Fiscalía de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento hacia el Poder Judicial por detención preliminar. Nosotros se lo hemos pedido a la Fiscalía", aseguró.

Con esto, dejó claro que lo dicho por el influencer no es cierto y que no existe ninguna orden de detención como él había contado. Aunque no hay orden de detención, el abogado explicó que el caso sí sigue su curso y que han pedido una medida más fuerte.

"Estamos esperando que se resuelva, porque hay evidencia digital abundante que corre el peligro de perderse, obstaculizarse", señaló.

Esto significa que el proceso continúa y que las autoridades están evaluando lo que corresponde en este caso. Además, el abogado fue más allá y lanzó una crítica directa al exchico reality.

"Se cumplen con todos los presupuestos de la detención preliminar. Hasta el momento, no se pide, no se ha dado y lo peor, es que Piero Arenas se burla, se burla de nuestro sistema de Justicia", dijo.

Magaly también lo cuestiona

El tema llegó hasta la televisión y, como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada. La conductora opinó sobre lo ocurrido y cuestionó la actitud del influencer. Según Magaly, Piero habría intentado justificar lo que está pasando con él.

"Este fin de semana ha tratado de victimizarse de muchísimas formas. Primero ha tratado de echarle la culpa a todo el mundo, decir que hay haters que están haciendo eso para perjudicarlo, pero lo que me parece extremo es querer tratar de manipular al público y a la ley. Él aparece victimizándose diciendo que tiene una orden de prisión preventiva cuando esto es falso", señaló.

Como se recuerda, todo empezó tras la denuncia de una joven, lo que puso a Piero Arenas en una situación complicada. Desde ese momento, el tema no ha dejado de sonar en redes sociales y en televisión. Cada declaración genera más reacciones y divide opiniones. Mientras algunos seguidores lo apoyan, otros creen que debe aclararse todo y que se investigue a fondo.

En conclusión, Piero Arenas vuelve a estar en el centro de la polémica tras afirmar que tiene un dictamen de prisión preventiva. Según la defensa de la denunciante, esto es mentira y no hay ninguna orden de detención preliminar en su contra. Mientras el influencer sostiene su versión, el abogado y Magaly Medina cuestionan sus declaraciones. Por ahora, el caso sigue en investigación.