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¿Se va a la cárcel?

Piero Arenas asegura en vivo que le dictaron prisión preventiva y se despide: "Es difícil este momento"

Piero Arenas sorprendió a sus seguidores al afirmar que le dictaron prisión preventiva. Su declaración ha encendido aún más la polémica.

Piero Arenas afirma en live que le dictaron prisión preventiva tras denuncia.
Piero Arenas afirma en live que le dictaron prisión preventiva tras denuncia. (Composición Karibeña)
06/04/2026

Piero Arenas volvió a encender la polémica tras asegurar en plena transmisión en vivo que le dictaron prisión preventiva, luego de la denuncia en su contra por presunto abuso a una joven de Iquitos. Sus palabras dejaron en shock a sus seguidores.

Piero Arenas afirma que le dictaron prisión preventiva

El streamer Piero Arenas afirmó en plena transmisión en vivo que le dictaron prisión preventiva. El exchico reality sorprendió a todos con su mensaje y dejó a sus seguidores impactados. Todo ocurrió durante un live en Kick, donde decidió contar lo que estaría enfrentando tras la denuncia en su contra por un presunto abuso a una joven de Iquitos. Con un tono serio y directo, se pronunció.

"Bueno, me acaban de citar. Tengo prisión preventiva. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran", afirmó.

@jotacismo2.0 DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A PIERO ARENAS #pieroarenas #justicia #freecaballo #peru #fyp ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro

Lo que más llamó la atención fue que no solo informó sobre su situación, sino que también se despidió de sus seguidores, dejando un ambiente bastante tenso en la transmisión. Algunos usuarios destacaron que no se nota el arrepentimiento en su mensaje.

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"Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar. Cuídense mucho, los voy a extrañar. La culpa la tienen esas personas", expresó.

Denuncia que encendió todo

El caso salió a la luz luego de la denuncia de Marcela Sánchez, una joven de 19 años que contó su versión en el programa "Magaly TV La Firme". Según relató, todo habría ocurrido en Iquitos durante una reunión organizada por el streamer. Ella aseguró que, tras consumir alcohol, perdió el conocimiento y no recuerda lo que pasó después.

Días más tarde, empezó a recibir mensajes en redes donde le decían que existía un video íntimo suyo con Piero Arenas. Por eso decidió viajar a Lima para denunciar el caso ante las autoridades. El tema ha sido analizado por especialistas, quienes advierten que la situación legal podría ser bastante complicada si se comprueban los hechos.

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El abogado Fernando Ugaz explicó que no se trataría de un solo delito, lo que podría aumentar el tiempo de una posible condena. Además, indicó que la difusión de contenido íntimo sin permiso también tiene sanción.

"En principio son varios delitos. El elemental es la violación en estado de inconciencia cuya pena podría ir entre 23 y 26 años. La difusión de material sexual sin consentimiento tiene una pena de hasta seis años. Sumando todo, el rango puede llegar entre 23 y 32 años de prisión. Es una pena bastante grave y sí podría haber detención preliminar", señaló en "Magaly TV La Firme".

En conclusión, Piero Arenas aseguró en su transmisión que enfrentaría una posible prisión preventiva. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial de las autoridades. Mientras la investigación continúa, la situación del streamer sigue siendo incierta y mantiene la atención del público.

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