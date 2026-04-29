Pamela López se molesta con Paul Michael por incómodo pedido: "Respétame, el amor no se basa en eso"

Las discusiones entre Pamela López y Paul Michael en 'La Granja VIP' parecen no tener fin. Esta vez, la pareja protagonizó un nuevo enfrentamiento luego de que el cantante le insinuara compartir un momento íntimo como pareja, propuesta que la participante rechazó y que terminó generando una fuerte tensión entre ambos.

Pamela López enfurece con Paul Michael

El momento se dio luego de la gala en vivo de 'La Granja VIP', cuando Paul Michael le hizo un comentario a Pamela López insinuando tener un momento como pareja, a lo que ella respondió que estaba en el reality para trabajar. Sin embargo, el cantante dejó entrever que ella estaría actuando para las cámaras, lo que generó incomodidad en la participante.

"Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el se**. Yo no quiero, nunca he querido, siempre se ha dado por iniciativa tuya. No es que yo te busque, que quiera tenerlo porque sé que estoy acá", comentó Pamela López.

Por su parte, Paul Michael aseguró que sentía que ella le gustaba, pero que no era correspondido. Ante ello, Pamela aclaró que su decisión de no exponer su intimidad en el reality no tiene relación con sus sentimientos, sino con sus hijos.

"Este ambiente no es el más adecuado para tenerlo. Puedo jugar a esto porque es parte de, pero no es lo que quiero porque mis hijos pueden ver algo", señaló.

Paul Michael llama manipuladora a Pamela López

En otro momento, Pamela López se quebró en llanto al reclamarle a Paul Michael por insinuar que tendría algo que ocultar al no aceptar tener ese tipo de cercanía en el programa, recordando además escenas de celos dentro del reality.

El cantante de la Combinación le pidió que se calmara, asegurando que ella exageraba y que siempre encontraba excusas cuando él buscaba mayor cercanía.

"Yo digo no le gustaré, no me tendrá deseo... Si eso te da ganas de llorar y te causa un trauma, voy a tener miedo de decírtelo", comentó Paul Michael, a lo que Pamela intentó aclararlo. "A ver, o sea manipulalo a tu manera porque ya vas a meter más cosas", replicó él.

Esto generó una nueva molestia en la influencer, quien le reclamó por la forma en que él se estaba dirigiendo a ella, señalando que sentía una falta de respeto en sus comentarios. Por su parte, el cantante cuestionó la manera en que ella exponía la situación frente a las cámaras del reality.

"Ya estoy estresado que siempre hagas eso, que quieres que toda la gente se entere de nuestros problemas. Quieres que te vea la cámara", dijo en otro momento el chalaco, visiblemente incómodo por la situación

En conclusión, Pamela López protagonizó un tenso intercambio con Paul Michael en 'La Granja VIP' tras rechazar sus insinuaciones, dejando en claro que sus límites personales y su familia son su prioridad, lo que terminó generando un fuerte cruce entre ambos dentro del reality.