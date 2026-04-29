'Prima' niega que Samahara Lobatón se metió en su relación con Youna: "Yo ya tenía mi familia"

Seguidores de Gabriela Herrera revelaron en 'La Granja VIP' que supuestamente Samahara Lobatón le habría quitado a Youna a su 'prima'. Ahora, la joven Melody Cortez ha salido a desmentir tal versión, contando que sí fue pareja del barbero, pero que la hija de Melissa Klug estuvo con él años después.

'Prima' de Samahara aclara sobre Youna

En el podcast 'Q' Bochinche', Melody Cortez salió a declarar sobre los rumores de que Samahara Lobatón le habría quitado a Youna cuando eran pareja. Ante esto, la joven primero aclara que no es prima de sangre con la hija de Melissa Klug y luego, revela que Samahara estuvo con el barbero años después que ellos terminaron.

"Yo no considero que Samahara me robó 'marido' porque con Youna éramos noviecitos. Pasó un momento en que nosotros terminamos y Samahara me escribe 'acabo de ver a tu novio Youna' y le digo 'ah, ok'. En eso veo que ellos empiezan a salir hasta que ya se dio público que ellos tenían una relación. Nunca me molestó que tuvieran una relación. Para esto, yo ya tenía una familia en Los Ángeles", expresó.

Así mismo, la joven afirma que nunca le afectó que Samahara iniciara una relación con su expareja, ya que si bien eran novios de jóvenes, nunca tuvo una relevancia fuerte. Incluso, tuvo contacto con la influencer hasta el 2022, cuando asistió para el cumpleaños de su hija.

Aclara que sí fue una relación estable

Tras las declaraciones de Samahara Lobatón, la joven Melody Cortez señala que sí tuvo una relación formal con Youna y que incluso, se lleva bien con la familia de él y se solidariza por todo lo que pasa en su salud.

"Yo tuve una relación, no me lo levantaba en sus términos vulgares. Yo tenía una relación con él. Yo no tengo nada en contra de Youna, me solidarizo con él por todo lo que está pasando, me llevo súper bien con su familia, mi mejor amiga es familia de él, no tengo nada en contra de él, no tendría problema en conversar con él. Son cosas que se han dado, pero han explotado por cómo Samahara lo ha llevado", señaló.

De esta manera, la 'prima' de Samahara Lobatón afirma que nunca le molestó o incomodó que la influencer empezara una relación con Youna, ya que habían pasado muchos años y ella ya tenía su familia formada en Los Ángeles.