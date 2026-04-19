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Melissa Klug responde a la posible denuncia de Tenchy Ugaz: "Solo repetí lo que me contaron"

Tenchy Ugaz advirtió a Melissa Klug de tomar medidas legales si la seguía vinculando con Pamela López, pero la madre de Samahara Lobatón le responde con todo.

Melissa Klug responde a la posible denuncia de Tenchy Ugaz
Melissa Klug responde a la posible denuncia de Tenchy Ugaz (Composición Karibeña)
19/04/2026

Mientras que Melissa Klug estaba dentro de 'La Granja VIP' señaló que Pamela López tuvo algo con Tenchy Ugaz. Ante esto, el expelotero decidió pronunciarse señalando que tomaría acciones legales, pero la empresaria le responde señalando que solo repitió lo que le contaron. 

Melissa Klug responde a expelotero

En una entrevista con el diario 'El Trome', Melissa Klug decidió responder tras la supuesta carta notarial de Tenchy Ugaz. La ex de Jefferson Farfán señaló solo repitió la información que dio Christian Cueva y Sara Manrique

"Yo no lo dije, lo dijeron Cueva y Sara (Manrique), que los enjuicie a ellos, solo repetí lo que ellos me contaron y ahí están todas las pruebas de lo que digo. Basta con chequear las redes sociales de distintos portales de comunicación para que sepan de dónde sale esa versión en la que Cueva habla del tema y Sarita lo confirmó", declaró. 

Durante las declaraciones del expelotero señaló que le dejó pasar la primera vez, pero que actuaría legalmente, pero Klug señala que no ha recibido nada hasta el momento y que si desea enjuiciar a alguien sería a Cueva y Sara Manrique. 

"Solo repetí lo que me contaron de una afirmación que salió de ellos y su carta notarial no me llegó, porque recién he salido de 'La Granja Vip', pero si quiere una respuesta como tal lo hará mi abogada. En todo caso que se arañe con los protagonistas y los denuncie a ellos", comentó. 

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¿Qué dijo Tenchy Ugaz?

A través de una historia en Instagram, Ugaz compartió un fragmento del reality donde se le menciona y acompañó el video con un mensaje directo dirigido a Klug, en el que pidió no ser involucrado nuevamente en la polémica.

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"Señora Klug por favor ya puede dejar de mencionarme. Se aprovechan de que no hablo de una mujer para seguir hablando de un tema que ya lo aclaré en su momento. Yo terminé mi relación con la mamá de mi hija por que falle y todo mundo vio cuando hacía Tenchy Uber."

El mensaje rápidamente se viralizó y fue replicado por distintos creadores de contenido. Entre ellos, el tiktoker Ric La Torre, quien comentó la situación y dejó abierta la posibilidad de que el exfutbolista tome acciones legales si continúa siendo mencionado.

"Será finalmente que Tenchy lleva a la justicia a Melissa Klug y saliendo de la Granja se va a los tribunales, que fuerte", dijo el tiktoker.

De esta manera, Tenchy Ugaz tomaría acciones legales contra Melissa Klug por señalar que tuvo algo con Pamela López mientras estaba con Sara Manrique. Es así como la ex de Farfán afirma no tener miedo y que solos se baso en lo que otros contaron en los medios. 

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