Viuda de Paul Flores conmueve con desgarrador mensaje a un año de su fallecimiento: "Él es mi fuerza"

A un año de la partida de Paul Flores, integrante de Armonía 10, su ausencia sigue marcando a su entorno cercano. El artista, conocido como "El Ruso", dejó un vacío en su familia, y su esposa, Carolina Jaramillo, continúa afrontando el duelo, evidenciando que el dolor aún persiste.

Carolina Jaramillo se sincera sobre su duelo

Durante una entrevista en el programa "El Reventonazo de la Chola", Carolina Jaramillo relató cómo ha sido su vida desde la muerte de Paul Flores. La artista no ocultó el dolor que aún la acompaña y reconoció que atravesar este proceso ha sido uno de los mayores desafíos de su vida.

"No ha sido nada fácil, el saber que Paul ya no está ha sido muy complicado. No estuviera aquí si no fuera por mi familia, la familia de Paul, somos un equipo, ellos me ayudan, si no imagínate. Ellos me dan la fuerza para yo estar parada aquí", expresó, evidenciando la importancia del apoyo familiar en este momento.

Asimismo, destacó el papel que cumple su hijo en su vida, señalando que es su principal motivación para seguir adelante. Conmovida, aseguró que su prioridad es garantizar el bienestar del menor y acompañarlo en su crecimiento.

"El es mi fuerza, si él no estuviera aquí yo tampoco. Amo a Valentino con todo mi corazón y voy a hacer que sea un niño feliz, hombre profesional", manifestó entre lágrimas.

Sus palabras reflejan la lucha constante por sobrellevar la ausencia, al mismo tiempo que intenta mantener estabilidad emocional para su familia.

@rkt696 Esposa de Paul Flores se quiebra a un año de su muerte: "No ha sido nada fácil" ♬ sonido original - rkt696

Avances en el caso y búsqueda de justicia

En otro momento de la entrevista, Carolina Jaramillo fue consultada sobre el avance de las investigaciones en torno al asesinato de Paul Flores. La cantante confirmó que recientemente se realizó una audiencia y que existen expectativas de que el proceso avance hacia una resolución.

"Hemos tenido una última audiencia a fin de mes de marzo y esperemos que se haga justicia. Igual, los años que le den o que les pongan nada va a hacer que Paul vuelva. Yo siento que si los han agarrado es para que no hagan daño a más gente, pero particularmente eso no va a hacer que Paul regrese. Creo que los han capturado para que no hagan daño", señaló.

Con estas declaraciones, dejó en claro que, aunque la justicia pueda avanzar, el dolor por la pérdida es irreparable. Para ella, las acciones legales representan una forma de evitar que hechos similares se repitan, más que una reparación personal.

@rkt696 Esposa de Paul Flores habla sobre avances en el caso del asesinato de Paul Flores ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, la partida de Paul Flores dejó una huella profunda en su familia, especialmente en Carolina Jaramillo, quien enfrenta el duelo con fortaleza pese al dolor. A un año de su fallecimiento, se enfoca en su hijo y sigue el proceso judicial para esclarecer el crimen, manteniendo vivo su recuerdo.