Greyssi Ortega exige el divorcio a Ítalo Villaseca y él denuncia que no le deja ver a sus hijos: ¿Qué pasó?

La colombiana Greyssi Ortega se presentó en televisión para exigirle el divorcio a su aún esposo Ítalo Villaseca. Sin embargo, él aseguró que el proceso estaría estancado debido a la negativa de ella de permitirle ver a sus tres hijos, lo que ha generado un nuevo desacuerdo mediático entre ambos.

Greyssi Ortega pide el divorcio e Ítalo Villaseca revela que no puede ver a sus hijos

Greyssi Ortega se presentó en el set de 'La verdad a prueba', conducido por Andrea Llosa, donde se enfrentó a su expareja Ítalo Villaseca para exigirle el divorcio y solicitar que asuma la responsabilidad económica de sus tres hijos menores. Durante la emisión, la colombiana recordó momentos difíciles de su relación, incluyendo su viaje de forma irregular a Estados Unidos para reunirse con él, y denunció haber sido víctima de agresiones físicas.

En el mismo programa, Ítalo Villaseca se conectó mediante videollamada desde Nueva York, donde reside actualmente, con la intención de buscar una conciliación. Sin embargo, señaló que el conflicto se ha mantenido debido a que Greyssi no le permite comunicarse con sus hijos desde hace más de un año. Ella respondió que esa situación se debe a la falta de apoyo económico por parte de él.

"Sí quiero hacerme cargo de mis hijos, pero ella no me puede negar ver a mis hijos. Yo no me estoy ocultando, no me estoy escondiendo, estoy aquí. Quiero que entienda que no estoy en contra de ella, tenemos hijos y como adultos y padres tenemos que pensar. Olvida el pasado, el pasado no se puede cambiar", expresó Villaseca.

El peruano también reconoció errores en su rol como esposo, pero aseguró que quiere estar presente en la vida de sus hijos y reconstruir el vínculo con ellos.

"Sé que no estoy físicamente ahí, pero yo quiero verlos. Yo hablé con ella, (no los veo) hace un año y ocho meses. No me deja verlos, ni por videollamada. Yo le estaba mandando dinero, le exigí déjame verlos, yo te voy a enviar, pero déjame verlos. Quiero ver a mis hijos, es todo", añadió.

Greyssi Ortega no cree en Ítalo Villaseca y detalla situación de sus hijos

Por su parte, Greyssi Ortega rechazó la versión de su expareja y aseguró que él dejó de comunicarse tras un conflicto por los gastos escolares de los menores.

"El año pasado, en enero, solamente le mandó tres semanas a mis hijos y desapareció todo el año porque le pedí para el colegio. Él lo que quiere es interponer el dinero, con este dinero vas a hacer esto y esto", sostuvo la actual pareja de Randol Pastor.

Asimismo, la hermana menor de Milena Zárate señaló que la relación entre Ítalo Villaseca y sus hijos es distante, especialmente en el caso de su hijo mayor, quien tiene autismo.

"Yo hice que llamara a los bebés, se pone a jugar play, se pone a hablar con el abuelo. A mi hija no le gusta hablar con él y a mi hijo el mayor le tiene miedo", comentó.

Cabe resaltar que, durante el programa, Greyssi accedió a que Ítalo converse con sus hijos, siempre que ellos lo deseen y en presencia de ella y una psicóloga. Sin embargo, el hijo mayor se negó, dejando en evidencia la distancia existente en el vínculo entre padre e hijo.

Finalmente, con Andrea Llosa como intermediaria, ambas partes aceptaron avanzar hacia una conciliación para definir la pensión de los menores, establecer apoyo psicológico para los niños y facilitar un proceso gradual de acercamiento con su padre, además de concretar la disolución del matrimonio.