Pamela Franco lanza fecha de estreno de "Que no me provoque" feat Melanie Martínez: "Se van a sorprender"

Hace unas semanas atrás, Pamela Franco y Melanie Martínez se unieron en una videollamada donde hablaron del padre de sus hijas, pero el público pidió que se unieran en un nuevo tema juntas. En tiempo récord, ambas acaban de anunciar el lanzamiento del videoclip del tema "Que no me provoque".

Pamela Franco y Melanie Martínez lanzarán "Que no me provoque"

A través de sus redes sociales, Pamela Franco ya anunció la fecha del lanzamiento de esperada colaboración con Melanie Martínez. Como se recuerda, ambas han tenido una relación sentimental con un conocido cantante de cumbia y se cree que este sencillo, podría ser una indirecta para él, aunque ellas lo han negado.

Después de varios días de espera, acaba de anunciar el estreno del videoclip "Que no me provoque" para el miércoles 15 de abril en el canal de YouTube de Pamela Franco a las 8:00 p.m. y la cantante de cumbia revela lo emocionada que se encuentra por el lanzamiento.

"Tengo que contarles, que mañana es el estreno de "Que no me provoque", una canción inédita por Carlitos Rincón y por supuesto, cantada por su servidora Pamela Franco y la gran Melanie Martínez. Se van a sorprender, la letra está espectacular, se van a divertir, la música está súper chévere, así que no pueden dejar de verlo", expresó.

Se apoyan

En una entrevista pasada para el programa 'Amor y Fuego', Melanie Martínez comenta que dejó su carrera musical por enfocarse en cuidar a sus menores hijos y ahora, con el apoyo de la cantante de cumbia podría retomar nuevamente su pasión por el canto y los escenarios. Así mismo, dejan en claro que el tema que hacen es de acuerdo a sus vivencias que muchas se podrán identificar.

"Dejé mi carrera por mis hijos, pero ya están grande. Dios me da la oportunidad y Pamela me está ayudando con esta propuesta", expresó. Por su parte, Franco añade: "Las personas que ahorita quieren poner trabas, cosas negativas. Nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso, acá nada es personal, nosotros hacemos música, cantamos de acuerdo a vivencias de muchas personas".

De esta manera, Pamela Franco y Melanie Martínez han decidido unirse en un nuevo tema inédito titulado "Que no me provoque" escrita por Carlitos Rincón. Según ha revelado la cantante de cumbia, este sencillo tendrá su lanzamiento oficial con videoclip este miércoles 15 de abril a través de su canal de YouTube.