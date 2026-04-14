Melissa Klug desmiente a Samahara tras afirmar que fue eliminada por contrato: "Debe asumir lo que dice"

La eliminación de Melissa Klug de 'La Granja VIP' ha generado una fuerte polémica entre los seguidores del reality, luego de que Samahara Lobatón afirmara que su salida no se debió a la falta de votos, sino a un tema contractual. Ante la controversia, la empresaria decidió pronunciarse para aclarar lo sucedido y responder a las especulaciones.

Melissa Klug aclara su salida del reality

Melissa Klug fue la última eliminada de 'La Granja VIP' tras no lograr superar en votos a sus compañeros Shirley Arica y Pati Lorena. Sin embargo, la situación generó polémica luego de que Samahara Lobatón comentara que la salida de su madre no habría sido por falta de apoyo del público, sino por el cumplimiento del tiempo establecido en su contrato.

Ante estas declaraciones, Melissa Klug fue consultada en su reciente aparición en el programa este 13 de abril, donde los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi le preguntaron por la versión difundida por su hija. La empresaria chalaca dejó en claro que no puede hacerse responsable de lo dicho por Samahara y pidió que lo aclaren directamente con ella.

"Yo no puedo hacerme responsable de las palabras que diga Samahara, de verdad. Es una persona adulta y debe asumir lo que dice. En todo caso, llámenla y pregúntenle por qué lo dijo", afirmó Klug durante su intervención, marcando distancia de las declaraciones.

Asimismo, la popular 'Blanca de Chucuito' aseguró que su eliminación fue decisión exclusiva del público y sugirió que las declaraciones de su hija podrían responder a una estrategia dentro del juego.

"(Lo que hay que aclarar es que tu contrato no tenía fecha de caducidad porque es un reality) No, no. Por eso te digo que yo no puedo hacerme cargo de ella (Samahara). Acuérdense que esto es un juego y se basa en estretegia", explicó.

Melissa Klug apoya matrimonio de Youna y Samahara

Recientemente, la influencer Samahara Lobatón fue sorprendida dentro de su estadía en el reality de convivencia tras recibir un arreglo floral por parte de Youna, padre de su primera hija. El detalle incluía una nota en la que el barbero le expresaba su deseo de casarse con ella.

Ante este gesto, Melissa Klug fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación definitiva entre su hija y Youna. La empresaria se mostró tranquila y respaldó la decisión de la pareja, siempre que prime la felicidad de su hija.

"Ya tienen una hija hermosa y si él la va a hacer feliz... yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz", afirmó Klug sobre la situación sentimental de Samahara.

En conclusión, tanto las declaraciones de Melissa Klug como los recientes acontecimientos en 'La Granja VIP' mantienen a madre e hija en el centro de la atención mediática, generando conversación constante en torno a su vida personal y sus decisiones dentro del reality.