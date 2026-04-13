Tula Rodríguez rompe en llanto al dejar a su hija en el extranjero: "Prométeme que vas a estar bien"

Tula Rodríguez vivió una de las despedidas más duras de su vida al dejar a su hija Valentina en el extranjero, donde iniciará su etapa universitaria. La conductora compartió el emotivo instante en redes sociales y no pudo evitar romper en llanto.

Tula Rodríguez y la despedida a su hija en Nueva York

Tula Rodríguez decidió mostrar un momento tan especial con sus seguidores. A través de un video en Instagram, mostró cómo acompaña a su hija Valentina a su universidad en Nueva York, captando los últimos momentos juntas antes de separarse.

La actriz explicó que su tristeza tenía una razón muy importante: la partida de su hija, quien logró ingresar a una universidad fuera del país. Aunque se siente orgullosa, también le duele la distancia.

"No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale. Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento. Te amo hasta el infinito allá", escribió.

Las imágenes muestran abrazos, miradas y palabras llenas de amor, reflejando lo unidas que son madre e hija. La conductora viajó hasta Estados Unidos para dejar a Valentina instalada en su nueva universidad en Nueva York.

"No hay amor más grande que el de los hijos... Valentina Carmona Rodríguez, ¿cuáles son tus impresiones? (No sé) ¿Nerviosa? (Un poco)... ¡Valicha!", dijo la actriz en el video.

Ambas recorrieron el campus y compartieron momentos que quedarán para siempre. En medio de la emoción, Tula le pidió algo muy especial a su hija.

"Ya no llores", señaló Valentina, mientras abrazaba a su mamá. "Prométeme que vas a estar bien", le dijo Tula. A lo que Valentina respondió con firmeza: "Voy a estar bien, lo prometo". De pronto, Tula acotó: "Pero yo lloro porque me da pena". Y su hija contestó: "No llores que me haces llorar".

Ya en el momento más difícil, Tula no pudo evitar quebrarse frente a cámaras. Mientras su hija se alejaba de ella, le expresó su amor.

"Bueno, creo que este sí es el... no el final, al contrario, este es el inicio de un nuevo futuro para mi bebé. Estoy muy contenta por ella. Evidentemente, esta vez sí nos vamos a separar por un buen tiempo, pero estoy segura de que vendrán cosas maravillosas para su vida", mencionó. "Hija, ahora sí. Te amo, te amo. Dios la bendiga", señaló mientras Valentina caminaba a su universidad.

El dolor de soltar, pero con amor

Aunque la tristeza fue evidente, Tula dejó claro que apoya totalmente a su hija. Sabe que este paso es importante para su crecimiento, aunque implique estar lejos.

"Amar es soltar, pero también amar es cuidar, proteger. Así es que tengo el corazón, pero la razón me dice que esto es la mejor decisión", dijo, dejando ver lo que siente en este momento.

La conductora también contó que no pudo participar en las Elecciones 2026. El motivo fue que estaba fuera del país acompañando a su hija en este paso tan importante.

En conclusión, la despedida de Tula Rodríguez a su hija Valentina en Nueva York conmovió a muchos. Entre lágrimas, abrazos y palabras sinceras, dejó ver el gran amor que siente por su hija. Aunque ahora estén separadas por la distancia, ambas inician una nueva etapa con esperanza. Porque a veces amar también significa dejar ir.