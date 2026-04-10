Tula Rodríguez sorprende al revelar que no votará en las elecciones del domingo: "En segunda vuelta tengo que estar"

Este domingo 12 de abril, el Perú vivirá una nueva jornada electoral, pero no todos podrán participar en las Elecciones 2026. Entre ellos está la conductora Tula Rodríguez, quien explicó públicamente las razones por las que no estará en el país durante el proceso, generando comentarios en redes sociales.

Tula Rodríguez explica su ausencia de las elecciones

La exconductora utilizó sus historias de Instagram para contar que no podrá votar este domingo, ya que se encuentra fuera del país acompañando a su hija Valentina, fruto de su relación con el fallecido empresario Javier Carmona. La joven viajó al extranjero para iniciar sus estudios superiores, por lo que su madre decidió apoyarla en su proceso de instalación.

"Ya llegamos al destino donde Valicha va estudiar, todavía no estamos en el campus, el domingo ya... ahorita estamos descansando... gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones", dijo Tula Rodríguez.

En medio de su mensaje, la presentadora aclaró que la coincidencia de fechas le impedirá regresar a tiempo para las elecciones. Según explicó, su prioridad fue acompañar a su hija en este importante cambio de vida, lo que la obligó a permanecer fuera del Perú durante el fin de semana electoral.

"Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú evidentemente, porque claro, tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones, pero con fe de que quien salga sea lo mejor para el Perú", acotó.

Espera participar en una eventual segunda vuelta

Tula Rodríguez también expresó cierta tristeza por no poder cumplir con su responsabilidad ciudadana, aunque remarcó su deseo de que el próximo gobierno brinde estabilidad al país. La conductora señaló que confía en que el proceso electoral permita elegir a una autoridad que promueva el bienestar general.

"Qué pena no votar... ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía, que nada nos va pasar... creo que viene un momento importante...", refirió.

Asimismo, la figura televisiva consideró que, de acuerdo con las tendencias actuales, el escenario más probable sería una segunda vuelta presidencial. En ese caso, aseguró que sí regresaría al país para participar del proceso.

"Como están los números creo que va haber segunda vuelta, me imagino, en la segunda vuelta obviamente voy a estar, tengo que estar", concluyó.

De esta manera, Tula Rodríguez explicó su ausencia en las Elecciones 2026, dejando en claro que su viaje responde a un motivo familiar importante. Aunque lamentó no poder votar en esta primera jornada, aseguró que sí estaría presente en una eventual segunda vuelta, reafirmando su compromiso con el proceso democrático del país.