Mónica Cabrejos conmocionada tras muerte de Manolo Rojas: "Como si me hubiera caído un balde de hielo"

El inesperado fallecimiento del cómico Manolo Rojas ha dejado un profundo vacío en el público peruano y entre sus amigos. Así lo demostró Mónica Cabrejos, quien compartió su sentir en redes sociales tras conocer la noticia.

Mónica Cabrejos sorprendida tras muerte de Manolo Rojas

En un video publicado en su Instagram, Mónica Cabrejos expresó su profunda conmoción tras enterarse del repentino fallecimiento de su amigo Manolo Rojas. La psicoterapeuta reveló que la noticia le llegó justo después de finalizar uno de sus shows.

"Estoy como si me hubiese caído un balde de hielo porque al subir al escenario agarro mi teléfono y lo primero que miro es un mensaje de una compañera de baile que me dice: 'Mónica, ¿es cierto que falleció Manolo?' Levanto la mirada y estaba ahí mi amigo Javier y me dijo sí", relató, comenzando a narrar su experiencia.

Tras recibir la noticia, Mónica Cabrejos acudió a la casa del humorista, donde estuvo junto a su familia y otros colegas del medio. La presentadora confesó que todavía le resulta difícil asimilar la pérdida.

"Manolo es parte de mi familia, tenemos una amistad de toda la familia. Me dio la oportunidad de ser vedette en su revista musical. Era mi amigo, nos reíamos siempre, compartíamos. Era un tipo muy solidario, estoy en shock. No puedo creer que ya no esté", señaló conmovida.

Para finalizar su mensaje, la exvedette recordó con cariño los inicios de su carrera y el apoyo que recibió de Manolo Rojas, demostrando el respeto y afecto que le tenía.

"No creo que hoy pueda dormir. Son demasiadas vivencias, anécdotas, demasiada vida juntos. Gracias Manolo por todo lo que me enseñaste, por todas las oportunidades que me diste", concluyó visiblemente emocionada.

Artistas estuvieron en velorio de Manolo Rojas

Este sábado 28 de marzo, los restos de Manolo Rojas fueron velados en el Gran Teatro Nacional, donde diversas figuras de la farándula llegaron para rendir homenaje al cómico.

Desde temprano, el lugar se llenó de arreglos y de personas que querían despedirse. Entre los primeros en llegar estuvieron Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, quienes no pudieron contener las lágrimas.

También asistieron Mónica Cabrejos, Danny Rosales, Carlos Vílchez, Ernesto Pimentel y el cómico ambulante "Cotito", todos visiblemente conmovidos por la pérdida.

De esta manera, Manolo Rojas recibió un emotivo último adiós de colegas que lo respetaban y querían, así como de muchos peruanos que siempre lo recordarán como uno de los grandes comediantes del país.