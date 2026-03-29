Fernando Armas revela cómo se enteró del fallecimiento de Manolo Rojas: "Me quedé sin palabras"

La partida de Manolo Rojas sigue generando conmoción en el espectáculo peruano. En el especial 'Manolo Rojas por siempre' de 'El Reventonazo de la Chola', Fernando Armas compartió, visiblemente afectado, cómo recibió la noticia de su fallecimiento.

Fernando Armas se pronuncia tras fallecimiento de Manolo Rojas

Durante su participación en el especial de 'El Reventonazo de la Chola', Fernando Armas abrió el homenaje interpretando, junto a otros compañeros, el tema 'Te espero en el cielo' del Grupo Néctar, dando inicio a una emotiva despedida.

Luego, el tributo continuó con un sketch que solía compartir con Manolo Rojas, momento en el que el humorista no pudo ocultar su conmoción, evidenciando su dolor con la voz entrecortada.

"Yo hoy día quisiera que venga. Hoy sí quisiera que venga. Hoy no le quiero poner chapas. Hoy quiero que esté contigo. Hoy quiero verlo reír al lado tuyo. Dime que viene. Dime que va a venir", expresó.

Más adelante, ya sentado junto a la Chola, relató cómo se enteró del fallecimiento del comediante, ocurrido la noche del 27 de marzo. Armas relató que se encontraba descansando en casa cuando su esposa e hija le dieron la noticia.

"A la hora que recibo la noticia yo estaba durmiendo, No había visto el celular desde las 10 de la noche y a las 1 y media, me muevo en la cama y veo a mi esposa con mi hija que estaban ahí y le digo '¿qué pasó?' y mi hija Sharon me dice 'pa, ha fallecido Manolo Rojas'", contó.

Fernando Armas se conmueve al hablar de Manolo Rojas

Afectado por la pérdida de quien fue su amigo y compañero durante años, Fernando Armas confesó que aún le cuesta asimilar lo ocurrido. Recordó con cariño los momentos compartidos, las risas y la complicidad que los unía, dejando en evidencia el profundo vacío que ha dejado su partida.

"Me quedé sin palabras, abrí el celular y, efectivamente, algo que me dejó en shock, impactado hasta ahora, hasta este momento, creo que es un sueño, una pesadilla, que lo voy a volver a ver, que vamos a poder conversar, reírnos, hablar de nuestras familias", dijo el cómico muy afectado.

Además, Fernando Armas resaltó la gran influencia que Manolo Rojas tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional, y destacó la versatilidad y el talento que caracterizaron al humorista.

"Manolo deja un gran vacío, aquí en el programa y en el Perú. Un personaje de tantas cualidades, de tantas virtudes, cantaba, imitaba, creaba, compartía, embajador de su tierra Huaral. Te voy a extrañar tanto, Manolo. Ese camerín no será lo mismo sin tí. No sé si podré estar viviendo solo porque tú traías la comida y yo la fruta", comentó, dejando en claro cuánto tiempo compartían juntos y la cercanía que mantenían.

En conclusión, la partida de Manolo Rojas dejó a Fernando Armas profundamente conmovido. Asimismo, su público lo recordará siempre, y su legado en la comicidad peruano perdurará por generaciones.