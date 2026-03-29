Mónica Torres y Yiddá Eslava se quiebran en 'La Granja VIP' al enterarse de la muerte de Manolo Rojas: "Era un gran amigo"

La comicidad peruana está de luto tras el fallecimiento del humorista Manolo Rojas a los 63 años a causa de un ataque cardíaco. La lamentable noticia fue recibida con profundo dolor por las actrices Mónica Torres y Yiddá Eslava, quienes se encuentran aisladas debido a su participación en el reality 'La Granja VIP'.

Mónica Torres y Yiddá recibieron la noticia del fallecimiento de Manolo Rojas

Durante la última emisión de 'La Granja VIP', los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo decidieron informar a los participantes sobre la muerte de Manolo Rojas, debido a su trayectoria en la televisión peruana. Al encontrarse aislados, la noticia generó un fuerte impacto, siendo Yiddá Eslava y Mónica Torres las más afectadas.

Ambas artistas rompieron en llanto mientras eran consoladas por sus compañeros. Entre lágrimas, Yiddá reveló que el humorista era alguien cercano a ella y que incluso lo vio días antes de ingresar al reality, por lo que lamentó profundamente su inesperada partida.

"Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. Es que yo antes de entrar lo vi unos días antes; de verdad, se me parte el corazón, no puedo más", dijo la excombatiente con evidente tristeza.

Asimismo, la expareja de Julián Zucchi envió un sentido mensaje de apoyo a Alan Rojas, hermano del humorista, quien trabaja con ella y considera un amigo muy especial.

"Quiero mandar un saludo muy especial a Alan Rojas, que es mi músico, que trabaja conmigo. Tenemos una relación muy cercana; sé que debe estar pasándola muy mal. Te abrazo amigo, me encantaría poder estar afuera para darte un abrazo y llorar juntos", expresó.

Por su parte, la actriz Mónica Torres también se mostró muy afligida por la partida de su colega y amigo. Cabe recordar que, en sus primeros años de carrera, ambos integraban el elenco de 'Risas y salsa'.

Hijo de Manolo Rojas revela los momentos previos a su fallecimiento

La noche del 27 de marzo, el Perú quedó en shock tras conocerse la muerte del cómico Manolo Rojas a los 63 años a causa de un infarto. Desde el velorio realizado en el Gran Teatro Nacional, su hijo, Manuel Rojas, relató cómo se desarrollaron los últimos minutos de vida del artista.

"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia a atenderse", contó para 'El Reventonazo de la Chola'.

El momento más crítico ocurrió cuando Manolo Rojas colapsó en la puerta de su vivienda, en La Victoria, antes de abordar el vehículo. Pese a los intentos desesperados de su hijo por auxiliarlo y llevarlo a un centro de salud, ya no presentaba signos vitales.

"No pude creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar de la cabeza. Pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado. Definitivamente, trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia, pero ya me habían dicho que era imposible, que no se podía reanimar. Y bueno, yo lo dejo en la camioneta", mencionó.

En conclusión, la emotiva reacción de Yiddá Eslava y Mónica Torres, sumada al desgarrador testimonio de su hijo, refleja el profundo impacto que dejó la partida de Manolo Rojas, evidenciando el vacío irreparable que su ausencia deja tanto en su entorno familiar como en la comicidad peruana.