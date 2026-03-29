Daniela Darcourt se quiebra en vivo al dedicarle emotivo mensaje a Manolo Rojas: "Cuídanos desde donde estés"

El legado de Manolo Rojas sigue conmoviendo al espectáculo peruano. Daniela Darcourt protagonizó un emotivo homenaje en 'Manolo Rojas por siempre' de El Reventonazo de la Chola. La salsera le rindió tributo con música y palabras que reflejan su impacto en colegas y público.

Daniela Darcourt emociona con homenaje a Manolo

Durante su participación en el especial televisivo, Daniela Darcourt ingresó al set interpretando el clásico "Dos Gardenias Para Ti" de Buena Vista Social Club, una canción cargada de nostalgia que dedicó a Manolo Rojas. La presentación marcó uno de los momentos más conmovedores de la noche, ya que la artista no pudo contener las lágrimas al recordar al cómico.

"No sé si lo soy, pero créeme que tú sí lo fuiste, lo eres y lo vas a hacer siempre, creo que todo el mundo lo sabe y lo acaba de decir tu propio hijo, eres una leyenda y donde sea que quiera que estés, a donde sea que vayas a llegar, gracias y cuídanos a todos porque desde ya nos hace mucha falta", manifestó.

La emoción continuó en otro segmento del programa, cuando Daniela Darcourt compartió escenario con Josimar Fidel para interpretar "Perdón, vida de mi vida" del icónico Vicente Fernández. El dueto intensificó el homenaje, generando aplausos y lágrimas entre el público.

@rkt696 Daniela se quiebra al dedicarle mensaje a Manolo rojas ♬ sonido original - rkt696

Fuera del set, la salsera también acudió al velorio realizado en el Gran Teatro Nacional, donde volvió a dedicarle palabras cargadas de sentimiento.

"Me ha visto crecer, hemos trabajado, me ha ayudado a ganar un concurso. Ayer cuando me enteré solo buscaba que sea una broma. Ernesto me dijo, no es verdad y dije ok, me puse a llorar como una niña porque, dadas las circunstancias, duele más una persona que le ha regalado las mejores risas a un país, se murió solo. Lo único que le diría: tío, te me has adelantado", expresó.

@rkt696 Daniella Darcourt estuvo en el velorio de Manolo Rojas y le dedicó unas palabras ♬ sonido original - rkt696

Tula y Zanetti lo recuerdan con emoción

El día de ayer los restos Manolo Rojas son velados en el Gran Teatro Nacional y diversas figuras de la farándula llegaron para darle el último adiós a uno de los cómicos más queridos del país. Entre los primeros en llegar estuvieron Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, quienes no pudieron evitar quebrarse frente al féretro.

Tula Rodríguez, muy afectada, recordó los años que compartió con el artista y cómo la noticia la tomó por sorpresa. Además, dejó en claro que su amistad venía desde hace décadas.

"Manolo me ha imitado tantas veces... La verdad que es increíble. (¿Cómo te enteraste?) La verdad como a la medianoche... me quedé impactada", contó. "(¿Cuánto tiempo de amistad tenían?) Desde que tenía 15 años, imagínate, hoy tengo 48 años", dijo con la voz entrecortada.

Por su parte, Mariella Zanetti también se mostró muy dolida y resaltó el talento de Manolo. Y agregó algo que muchos repiten: su versatilidad.

"Lo conozco casi 30 años. Perdón con los demás, pero no hay un artista tan completo como él", señaló. "Hay imitadores, cómicos y cantantes, pero las 3 cosas no hay. Se está perdiendo un artista completísimo", expresó.

Las muestras de afecto hacia Manolo Rojas reflejan la huella que dejó en el espectáculo. Homenajes y recuerdos destacan su talento y calidad humana entre colegas y amigos. Su partida deja un vacío en el humor peruano y en quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.