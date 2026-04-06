Falleció José María 'Chema' Salcedo, figura destacada del periodismo peruano, a los 79 años

Una triste noticia enluta al país. El reconocido periodista José María 'Chema' Salcedo falleció este lunes 6 de abril a los 79 años. Su partida deja un gran vacío en el mundo del periodismo y en miles de oyentes que lo acompañaron durante años.

Murió José María 'Chema' Salcedo a los 79 años

El reconocido periodista, escritor, profesor universitario, actor y documentalista José María 'Chema' Salcedo falleció la madrugada de este lunes 6 de abril a los 79 años, dejando un gran vacío en el periodismo peruano y en miles de oyentes que lo acompañaron durante décadas.

La información fue confirmada por RPP, casa radial donde trabajó gran parte de su vida. El periodista se encontraba internado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde finalmente perdió la vida.

Una voz que marcó generaciones y un periodista que iba más allá

'Chema', como lo llamaban con cariño, nació en Bilbao en 1946, pero llegó al Perú cuando era muy pequeño. Desde entonces, hizo de este país su casa y dedicó su vida a contar historias. Su carrera empezó en el diario La Prensa en 1974. Luego destacó en la revista "Quehacer", donde se consolidó como cronista. Sin embargo, fue en la radio donde se ganó el corazón del público.

En RPP, su voz se volvió parte del día a día de los peruanos. Condujo programas, dirigió contenidos y se convirtió en una figura clave del periodismo. 'Chema' no solo informaba, también se metía en las historias. Uno de sus trabajos más recordados fue cuando se hizo pasar por paciente en un hospital psiquiátrico para mostrar la dura realidad que se vivía.

Además, en momentos difíciles como el Fenómeno El Niño de 1997, su voz fue un apoyo para muchos. Acompañó a las familias afectadas y les dio espacio para contar lo que estaban viviendo.

En 2018, el periodista enfrentó un duro diagnóstico: cáncer en la encía. Esto lo obligó a alejarse por un tiempo de los micrófonos. Pero fiel a su estilo, decidió compartir su experiencia con el público. Así nació su unipersonal "Tu amor es mi enfermedad", donde habló desde el corazón. Con eso, volvió a demostrar que no solo era periodista, sino también un gran comunicador que conectaba con la gente.

Un legado que queda

A lo largo de su vida, 'Chema' también escribió varios libros como "Las tumbas de Uchuraccay: treinta años después", y "El jefe. De ambulante a magnate", hizo documentales y participó en proyectos como el guion de la película "Alias la gringa".

Fueron más de cinco décadas dedicadas al periodismo, siempre con un estilo cercano, humano y directo. Hoy, muchos lo recuerdan como esa voz que acompañaba en casa, en el trabajo o en el carro. Una voz que informaba, pero también daba calma.

Lamentamos profundamente la partida de José María "Chema" Salcedo, voz histórica del periodismo peruano. 🕊️📻



Su legado y pasión quedarán siempre en nuestra memoria. ¡Hasta siempre, Chema!#ChemaSalcedo #IRTP #NosUne pic.twitter.com/5MoxDoZ7WZ — IRTP (@IRTP_Oficial) April 6, 2026

En conclusión, José María 'Chema' Salcedo falleció a los 79 años, dejando una profunda huella en el periodismo peruano tras más de cinco décadas de trayectoria. Su legado queda en la memoria de quienes lo escucharon y en la historia de la comunicación en el país.