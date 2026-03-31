Mario Irivarren borra fotos con Onelia Molina tras ruptura y ella sorprende con su reacción: ¿Qué dijo?

La historia entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando comentarios. Esta vez, el chico reality sorprendió al borrar todas las fotos que tenía con su expareja, mientras ella decidió marcar distancia. El gesto de Mario llega semanas después del escándalo que terminó con su relación, tras el ampay en Argentina. ¿Cómo reaccionó y qué dijo la chica reality? Te contamos.

Mario Irivarren elimina las fotos con Onelia Molina

Luego de regresar a Lima, Mario Irivarren decidió limpiar su cuenta de Instagram y borrar las imágenes que tenía junto a Onelia Molina. Lo que llamó la atención es que Onelia ya había hecho lo mismo antes, apenas se hizo público el ampay. Ahora, con esta acción, todo indica que ambos están cerrando definitivamente su historia.

Mario Irivarren borra imágenes con Onelia Molina. (Captura de pantalla)

Las cámaras del programa "Más Espectáculos" abordaron a Onelia para preguntarle sobre la decisión de Mario. Su reacción fue tranquila, pero directa.

"Hemos visto que regresó de viaje ayer, y ya borró las fotos que tenía contigo, igual que tú, ¿no?", dijo el reportero mientras Onelia esquivaba la mirada, pero sonrió con cara incrédula. "(¿Es otro tiempo ya?) Sí. (¿Tiempo nuevo, no?) Así es. No voy a comentar nada de él", señaló, dejando claro que no quiere seguir hablando del tema ni revivir lo que pasó. .

Cabe recordar que Onelia eliminó sus fotos con Mario desde el primer momento en que se difundieron las imágenes del ampay en Argentina y se vio que él le era infiel. En ese entonces, decidió dar un paso al costado y enfocarse en su vida personal y profesional. Ahora, la decisión de Mario parece llegar tarde, pero confirma que ambos están pasando la página.

Jazmín Pinedo opina sin filtro

La conductora Jazmín Pinedo no dudó en comentar lo ocurrido y lanzó un mensaje que generó polémica. Además, señaló que borrar fotos no cambia lo que ya quedó expuesto.

"Pero qué tal cara de palo para ponerse a borrar las fotos como si ella hubiera hecho algo malo", expresó. "Pero muchas personas hacen eso, dice: 'pam como que borro mi pasado', pero está en Google también, no se puede borrar... Ella también borró. Ambos se dieron su tiempo para eliminarse de sus vidas por completo", añadió.

Todo indica que Mario y Onelia están enfocados en seguir adelante por separado. Mientras él hace cambios en sus redes, ella mantiene una postura firme y evita entrar en detalles. La actitud de Onelia ha sido destacada por muchos, ya que ha preferido no generar más polémica.

Mario Irivarren y Onelia Molina parecen haber puesto punto final a su relación. Él eliminó las fotos y ella dejó claro que no quiere hablar más del tema. Con esto, ambos buscan seguir adelante, aunque su historia sigue presente en la farándula y en la conversación del público.