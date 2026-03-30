Mario Irivarren reaparece tras ampay y se deja ver bien acompañado en la playa: ¿Con quién estuvo?

Mario Irivarren volvió a aparecer en redes sociales. El exchico reality decidió dejar atrás la polémica por un momento y mostró cómo pasó su fin de semana tras el escándalo por su ampay en Argentina que ocasionó su ruptura con Mario Irivarren. ¿Con quiénes estuvo? Te contamos.

Mario Irivarren posa acompañado en playa de Paracas

Después de varios días desaparecido de redes, Mario Irivarren volvió a aparecer y no pasó desapercibido. El exchico reality decidió mostrarse nuevamente tras el escándalo que protagonizó en Argentina y sorprendió al dejar ver con quién estuvo este fin de semana.

Su reaparición llega luego del ampay que remeció la farándula, donde fue captado siendo infiel a Onelia Molina. Tras ese episodio, Mario viajó a Colombia y se mantuvo en silencio. Ahora, ya de regreso en Lima, decidió volver a las redes.

El influencer optó por escapar de la ciudad y viajar al sur del país. A través de sus historias de Instagram, mostró que pasó el fin de semana en Paracas.

En las fotos se le ve tranquilo, sonriente y disfrutando del mar. También compartió imágenes practicando deportes acuáticos y relajándose frente al atardecer. Todo indica que buscó despejar la mente luego de los días difíciles que ha vivido.

"Paracas, amigos y kite surf!", escribió Mario Irivarren en su publicación de Instagram, dejando ver que está enfocado en disfrutar el momento y darse un respiro.

Pero lo que más llamó la atención fue su compañía. Mario no estuvo solo durante este viaje. En sus publicaciones se le vio junto a dos amigos, entre ellos la actriz Ximena Hoyos y su amigo Raúl Arbulú.

Mario Irivarren con Ximena Hoyos y su amigo Raúl Arbulú en Paracas. (Instagram)

Los tres compartieron momentos de diversión y relajo. Aunque no hubo nada comprometedor, los seguidores no tardaron en comentar sobre esta salida, ya que ocurre poco después del escándalo.

El ampay que marcó el final

Este viaje se da días después de que se difundieran las imágenes del ampay en Argentina. En ese momento, Mario fue captado en una fiesta en un yate, lo que generó una ola de críticas.

Las imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina y provocaron el fin de su relación con Onelia, con quien llevaba tres años. Tras eso, Mario decidió alejarse de todo y viajar a Colombia, donde se mantuvo en perfil bajo.

Mientras Mario disfruta del mar, Onelia ha tomado otro camino. La modelo viajó a Arequipa para reencontrarse con sus padres y pasar tiempo en familia. En declaraciones recientes, dejó claro que no quiere saber nada de romances por ahora.

"No, no quiero salir con nadie, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y así estoy bien", dijo, reflejando que quiere enfocarse en ella misma y dejar atrás la polémica.

Hoy, ambos están en momentos diferentes. Mario intenta retomar su vida poco a poco, mientras que Onelia busca tranquilidad y estabilidad. El escándalo aún sigue en boca de todos, pero cada uno parece estar enfrentando la situación a su manera.

En conclusión, la reaparición de Mario Irivarren en la playa demuestra que busca dar vuelta a la página tras el ampay en Argentina. Aunque el tema sigue generando comentarios, él apuesta por mostrarse relajado y seguir adelante. Por su parte, Onelia Molina deja claro que su prioridad es su bienestar. Dos caminos distintos luego de una historia que aún sigue dando que hablar.