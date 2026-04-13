Tula Rodríguez se emociona al ver a su padre de 84 años votar en las elecciones 2026: "Cumpliendo su deber"

En medio de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, una escena familiar conmovió en redes. Tula Rodríguez compartió imágenes de su padre, 'Don Tulo', quien a sus 84 años acudió a votar pese a no estar obligado. El gesto fue destacado como un ejemplo de compromiso ciudadano.

'Don Tulo' emociona al acudir a votar a sus 84 años

A través de sus historias de Instagram, Tula Rodríguez difundió fotografías y videos en los que se observa a su padre dentro del centro de votación, así como el momento en el que muestra su dedo entintado tras emitir su voto. Las imágenes reflejan la satisfacción del adulto mayor por participar en las Elecciones generales del Perú 2026.

"Don Tulo cumpliendo con su deber de votar", escribió la conductora al acompañar las imágenes, resaltando la actitud de su progenitor, quien decidió participar de la jornada electoral a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo.

Mientras su padre cumplía con este acto cívico en el país, la presentadora no pudo participar en el proceso electoral, ya que se encuentra fuera del Perú. Actualmente, acompaña a su hija Valentina Carmona en el extranjero, donde la joven iniciará una nueva etapa académica.

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar.

El difícil momento de Tula por la partida de su hija

Más allá de la emoción por la actitud de su padre, Tula Rodríguez atraviesa un momento personal significativo debido a la separación temporal de su hija. Días antes, la presentadora había adelantado lo complicado que sería enfrentar esta nueva etapa familiar.

"Este es un video difícil, distinto... soy una mujer fuerte, no sé si estoy contenta. Les cuento, Valentina se va a vivir fuera de Perú sin mí, creo que llegó el momento más difícil para una mamá que es ver que su bebé alza vuelo y se. Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija sino que al ser solo nosotras dos, sentí que más de la mitad de mi vida se va", expresó visiblemente afectada.

El video que compartió incluyó una recopilación de momentos familiares junto a su hija y su fallecido esposo, lo que intensificó la carga emocional del mensaje. En sus palabras, Tula dejó en claro que, pese a la tristeza, confía plenamente en la formación y valores de su hija.

"Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada que los conocimientos bien puestos, que está bien criada y que tiene los valores como tiene que ser. Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas y que ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también", agregó.

La participación de 'Don Tulo' en las Elecciones 2026 destacó por su valor simbólico y su mensaje de compromiso ciudadano más allá de lo legal. Mientras tanto, Tula Rodríguez atraviesa una etapa personal marcada por la distancia con su hija y nuevos cambios familiares.